Держава буде менше контролювати бізнес: Рада затвердила закон про спліт

Верховна Рада затвердила закон про спліт. За проект постанови №1069-2 проголосували 296 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

12 вересня Рада у другому читанні підтримала в цілому законопроект №1069-2 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг".



Метою законопроекту є дерегулювання та зменшення кількості точок дотику бізнесу і держави: зменшення регулюючих і контролюючих органів; зменшення погоджувальних процедур, а також зниження корупційних ризиків.



Законопроект передбачає передачу частини повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.



Вказується, що ці повноваження стосуються регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання і нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю.



Крім того, передбачається передача інших повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національного банку, внесення змін в закон "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" і закон "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" з метою уніфікації порядку здійснення процедур ліцензування і регулювання НБУ та НКЦПФР.



Також передбачається скасування закону "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та декрет Кабміну "Про довірчі товариства" з метою усунення надмірного регулювання.



Законопроект приводить регулювання і нагляд у небанківському фінансовому секторі у відповідність з міжнародними стандартами. Прийняття закону про спліт є також одним із пунктів меморандуму співпраці з МВФ в рамках програми stand-by.



Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед Міжнародним валютним фондом прийняти в цілому законопроект №2413 "Про консолідацію функцій з держрегулювання ринків фінпослуг" (про спліті) до квітня 2019 року.