Іноземні кіновиробники за зйомки в Україні отримають компенсацію у 25% з бюджету

Верховна Рада має намір ввести компенсацію в розмірі 25% витрат за виробництво фільмів в Україні тільки для іноземних кіновиробників.

За прийняття законопроекту №1058 за основу проголосували 285 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується надавати державну субсидію для повернення частини витрат, здійснених іноземними кіновиробниками при виробництво (створення) фільму в Україні і прибрати положення про компенсації витрат для українських суб'єктів кінематографії.

При цьому обов'язковою умовою отримання держкомпенсації для іноземних кіновиробників є відсутність серед його власників, учасників, акціонерів, в тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб, громадян України.

Також законопроектом передбачається можливість для іноземного кіновиробника додатково отримати 5% загального обсягу кваліфікованих витрат у випадках, якщо фільм заснований на українському літературному творі, якщо мінімум 4 культурних критерії культурного тесту є виключно українськими, або якщо фільм містить сцени, в яких герої (персонажі) фільму читають книгу (книги) українського автора.

Під витратами розуміються витрати на заробітні плати працівникам; плату за послуги фізичним особам (акторам та іншим членам знімальних груп), включаючи гонорари та інші винагороди; придбання товарів, робіт, послуг; оренду майна; інші витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом фільму, який виробляється на території України, та виплачуються особі, що провадить господарську діяльність і зареєстрована як суб'єкт господарювання на території України є зареєстрованим платником податків, не перебуває на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.