Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ

Європейська бізнес асоціація виступила проти проекту закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, повідомляє "Обозреватель".

Зокрема документ містить низку норм, які бізнес сприймає як відмову від позитивних здобутків, досягнутих внаслідок попередніх змін до законодавства, йдеться у листі асоціації до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

При цьому проект закону №1210 передбачає набрання чинності нових правил вже з 2020 року. Однак експерти наголошують, що запровадження таких масштабних змін у стислі строки містить значні ризики для бізнесу і ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків.

У ЄБА звернули увагу голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на наступні зауваження:

Донарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість у разі експорту товарів на базу, що не може бути меншою за ціну придбання таких товарів або звичайну ціну для самостійно виготовлених товарів.

Штрафні санкції за порушення строків реестрації податкових накладних та розрахунків коригування

Умовні дивіденди.

Зміни до визначення поняття пов’язані особи.

Виключення із ПКУ положення щодо особистої відповідальності податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків та зборів.

Можливість суттєвого збільшення строків проведення податкових перевірок.

Збільшення можливостей контролюючих органів при застосуванні штрафних санкцій.

Зміни до правил ТЦУ.

Вводяться нові відмінності між фінансовим та податковим обліками, що нівелює досягнення у частині обчислення податку на прибуток підприємств, які полягали у наближенні бухгалтерського та податкового обліків.

Зміни щодо врахування процентів у податковому обліку з податку на прибуток.

Зміни до статті 126 ПКУ щодо розміру штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгодженого грошового зобов’язання.

Вибіркове значне збільшення податкового навантаження на окремі галузі (зокрема тютюнову галузь та гірно-металургійний комплекс).

"Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовжити роботу над законопроектом та про необхідність внесення до нього суттєвих змін", – резюмували у ЄБА.