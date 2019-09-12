підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 вересня 2019, четвер, 12:33 313
Зовнішня політика 2019-09-12T13:15:01+03:00
Українські Новини
Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ

Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ

Європейська бізнес асоціація виступила проти проекту закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, повідомляє "Обозреватель".

Зокрема документ містить низку норм, які бізнес сприймає як відмову від позитивних здобутків, досягнутих внаслідок попередніх змін до законодавства, йдеться у листі асоціації до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

При цьому проект закону №1210 передбачає набрання чинності нових правил вже з 2020 року. Однак експерти наголошують, що запровадження таких масштабних змін у стислі строки містить значні ризики для бізнесу і ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків.

У ЄБА звернули увагу голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на наступні зауваження:

  • Донарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість у разі експорту товарів на базу, що не може бути меншою за ціну придбання таких товарів або звичайну ціну для самостійно виготовлених товарів.

  • Штрафні санкції за порушення строків реестрації податкових накладних та розрахунків коригування

  • Умовні дивіденди.

  • Зміни до визначення поняття пов’язані особи.

  • Виключення із ПКУ положення щодо особистої відповідальності податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків та зборів.

  • Можливість суттєвого збільшення строків проведення податкових перевірок.

  • Збільшення можливостей контролюючих органів при застосуванні штрафних санкцій.

  • Зміни до правил ТЦУ.

  • Вводяться нові відмінності між фінансовим та податковим обліками, що нівелює досягнення у частині обчислення податку на прибуток підприємств, які полягали у наближенні бухгалтерського та податкового обліків.

  • Зміни щодо врахування процентів у податковому обліку з податку на прибуток.

  • Зміни до статті 126 ПКУ щодо розміру штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгодженого грошового зобов’язання.

  • Вибіркове значне збільшення податкового навантаження на окремі галузі (зокрема тютюнову галузь та гірно-металургійний комплекс).

"Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовжити роботу над законопроектом та про необхідність внесення до нього суттєвих змін", – резюмували у ЄБА.

 
Більше новин про: ЄБА Європейська бізнес-асоціація

Архів
Новини
Працевлаштування після ВНЗ: Міносвіти почне моніторити перспективи і зайнятість випускників 12:52
Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ 12:33
Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги 12:31
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участі прокурорів і слідчих 12:19 Документ
Гранатомет. Фото: поліція Запорізької області
Чоловік продав гранатомет і патрони до автомата Калашникова в Енергодарі, - поліція 12:13
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
більше новин
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Депутат партії Порошенка перехопив у Ляшка ініціативу допомоги коровам 17:38
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok