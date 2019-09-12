Європейська бізнес-асоціація наполягає на змінах у законопроект 1210, - ЗМІ

Європейська бізнес асоціація виступила проти проекту закону №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві, повідомляє "Обозреватель".\r\nЗокрема документ містить низку норм, які бізнес сприймає як відмову від позитивних здобутків, досягнутих внаслідок попередніх змін до законодавства, йдеться у листі асоціації до голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.\r\nПри цьому проект закону №1210 передбачає набрання чинності нових правил вже з 2020 року. Однак експерти наголошують, що запровадження таких масштабних змін у стислі строки містить значні ризики для бізнесу і ставить під загрозу ведення діяльності сумлінними платниками податків.\r\nУ ЄБА звернули увагу голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на наступні зауваження:\r\n\r\n\r\nДонарахування податкових зобов’язань з податку на додану вартість у разі експорту товарів на базу, що не може бути меншою за ціну придбання таких товарів або звичайну ціну для самостійно виготовлених товарів.\r\n\r\n\r\nШтрафні санкції за порушення строків реестрації податкових накладних та розрахунків коригування\r\n\r\n\r\nУмовні дивіденди.\r\n\r\n\r\nЗміни до визначення поняття пов’язані особи.\r\n\r\n\r\nВиключення із ПКУ положення щодо особистої відповідальності податкових інспекторів за необґрунтовані донарахування з податків та зборів.\r\n\r\n\r\nМожливість суттєвого збільшення строків проведення податкових перевірок.\r\n\r\n\r\nЗбільшення можливостей контролюючих органів при застосуванні штрафних санкцій.\r\n\r\n\r\nЗміни до правил ТЦУ.\r\n\r\n\r\nВводяться нові відмінності між фінансовим та податковим обліками, що нівелює досягнення у частині обчислення податку на прибуток підприємств, які полягали у наближенні бухгалтерського та податкового обліків.\r\n\r\n\r\nЗміни щодо врахування процентів у податковому обліку з податку на прибуток.\r\n\r\n\r\nЗміни до статті 126 ПКУ щодо розміру штрафних санкцій за несвоєчасну сплату узгодженого грошового зобов’язання.\r\n\r\n\r\nВибіркове значне збільшення податкового навантаження на окремі галузі (зокрема тютюнову галузь та гірно-металургійний комплекс).\r\n\r\n\r\n"Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовжити роботу над законопроектом та про необхідність внесення до нього суттєвих змін", – резюмували у ЄБА.\r\n