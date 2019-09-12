Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участі прокурорів і слідчих

Група народних депутатів звернулася до генерального прокурора України Руслана Рябошапки із вимогою розслідувати факт злочинної схеми рейдерського захоплення компанії за участі столичної прокуратури, поліції, слідчих суддів Печерського суду та Нацагенства із розшуку і управління активами (АРМА).\r\nПро це йдеться у зверненні депутатів Ради, копію якого мають Українські Новини.\r\nДепутати зазначають, що до них звернувся колектив групи компаній АІС про рейдерське захоплення ГК із залученням органів державної влади, зокрема, прокуратури Києва, Національної поліції, Нацагентства АРМА і суддів.\r\nЗвернення до генпрокурора підписали понад 20 нардепів.\r\nЗгідно інформації у зверенні, мова йде про те, що за допомогою злочинної схеми за участі прокурора П.Кононенка «була ініційована «реанімація» кримінального провадження (яке розслідується з 2013 року) відносно групи компаній АІС, одного з найбільших автомобільних ритейлерів в Україні.\r\n«За допомогою кримінального провадження було «захоплено» ряд об’єктів Групи компаній АІС по всій Україні та протягом вже майже року здійснюють тиск на співробітників компанії», - сказано у зверненні.\r\nКрім того, йдеться також про незаконні арешти екс-керівників компанії, незаконну передачу майна в управління АРМА, яке «всупереч вимогам закону не повертає власність законним представникам, тим самим виступає на боці рейдерів».\r\n«Злочинна змова, бездіяльність, правове беззаконня за останні роки стали системними в роботі ряду державних структур по відношенню не тільки до компанії АІС, але й сотень інших бізнесменів, які зазнали тиску з боку прокуратури та інших державних установ за аналогічними схемами», - вважають нардепи.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПарламентарі наполягають на тому, щоб новопризначений генпрокурор Рябошапка перевірив викладені факти і дав правову оцінку діям прокурорів, слідчих, представників АРМА.