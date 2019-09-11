Проектування нового аеропорту у Дніпрі зупинилося через Мінфін, – місцеві ЗМІ

Затверджене на початку літа Кабінетом Міністрів України фінансування проектних робіт з реконструкції міжнародного аеропорту "Дніпро" досі фактично не виділено через Міністерство фінансів.

Про це пишут місцеві засоби масової інформації у переддень візиту Президента України Володимира Зеленського до Дніпра.

"За даними наших джерел, міністр фінансів Оксана Маркарова досі не підписала паспорт бюджетної програми на 200 млн гривень. Процес повис у повітрі. Саме з цієї причини зараз заблоковані будь-які починання щодо аеропорту в Дніпрі", — повідомили місцеві ЗМІ.

Журналісти нагадали про те, що 12 липня під час першого свого візиту до Дніпра у статусі глави держави новий Президент Зеленський особисто пообіцяв містянам, що неодмінно допоможе з аеропортом: "Ми зробимо і допоможемо вам. Кошти будуть, тому що ми розуміємо, що таке для міста-мільйонника аеропорт". І сподіваються, що чинному Президенту можна довіряти, на відміну від його попередника Порошенка.

"Новий глава держави Володимир Зеленський теж встиг пообіцяти місту Дніпро "небо в літаках", але поки міністр фінансів з Зе-Кабміну не поспішає підписувати папери для старту проектних робіт. Ми сподіваємося, що це тимчасова затримка, а обіцянки чинного Президента коштують більше, ніж попереднього", — написав "Інформатор".

Як відомо, остання реконструкція аеропорту "Дніпро" була проведена 30 років тому, й зараз він не пристосований до обслуговування потоку пасажирів та сучасних лайнерів. Через це повітряні ворота міста Дніпро скоротили активність відправлення літаків зі 100 рейсів на добу до 3. Це відрізало місто від туристичних потоків, стримує економічну активність в регіоні, обмежує можливості спілкування українських і зарубіжних бізнесменів.

Містяни вже збирали необхідну кількість підписів під петиціями на адресу місцевої влади та Президента України з вимогою забезпечити державне фінансування на реконструкцію злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Дніпро". Зрештою, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 200 млн гривень на відповідні проектні роботи 19.06.2019 року. Що стосується приватних інвестицій в реконструкцію дніпровського аеропорту (проект реалізується у форматі приватно-державного партнерства), то група DCH, яка раніше побудувала сучасний аеропорт у Харкові до Євро-2012, висловила готовність застосувати свій досвід в місті Дніпро. DCH планує вкласти близько 70 млн доларів у створення нового аеровокзального комплексу за умови, що уряд профінансує реконструкцію "злітки", що знаходиться у віданні держави.