"Центренерго" інвестувало у відкриття 1-й в Україні газоочисної установки на Трипільській ТЕС

Публічне акціонерне товариство (ПАТ) "Центренерго" інвестувала в будівництво першої в Україні повномасштабної газоочисної установки на енергоблоці №2 Трипільської теплової електростанції (ТЕС) у Київській області.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

"Центренерго" розуміє всю відповідальність, яку ми, як бізнес, несемо перед мешканцями регіону, в якому ми працюємо. Для поліпшення екологічної ситуації в Київській області на Трипільській ТЕС була запущена повномасштабна установка очищення димових газів від двоокису сірки. Це будівництво готувалася роками, але саме нашій команді спільно з професіоналами ТЕС, вдалося довести до кінця такий важливий проект", - повідомив виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" Володимир Потапенко.

За його словами, установка була розроблена за технологією напівсухого очищення димових газів за участю європейської фірми RAFACO SA.

"Даний метод очищення вже успішно застосовується на електростанціях в Польщі, де відзначено позитивний досвід впровадження та експлуатації сіркоочищення. Також впровадження таких установок відповідає вимогам Енергетичного співтовариства, до якого входить Україна", - сказав в.о. гендиректора "Центренерго".

Вартість проекту становить 580 млн гривень. На сьогоднішній день вже профінансовано понад 501 млн гривень. З них понад 193 млн гривень профінансувало "Центренерго", ще 308 млн гривень - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

"Трипільська ТЕС - перша серед інших станцій, де встановлена таке сіркоочищення. Для України це пілотний проект. Будівництво сіркоочищення почалося в серпні 2013 року в рамках реконструкції блоку №2 і проводилося у кілька етапів. Одна з причин затримки будівництва - зміна керівників "Центренерго", деякі з них не розуміли важливість цього проекту. Але сьогодні ці проблеми позаду і ми маємо добудований об'єкт. Зараз польські фахівці проводять навчання наших співробітників. Сіркоочищення було запущене 2 дні тому, але ми вже фіксуємо зменшення кількості викидів в 50 разів: рукавний фільтр дозволяє очистити повітря від твердих часток з 2500 мг до 50 мг. Це повністю відповідає європейським стандартам", - сказав директор Трипільської ТЕС Петро Кравець.

До складу "Центренерго" входять 3 ТЕС: Вуглегірська (Донецька область), Зміївська (Харківська область) і Трипільська (Київська область), сумарна проектна потужність яких становить 7 660 МВт, це близько 14% від загальної встановленої потужності України.

Нагадаємо, раніше ПАТ "Центренерго" в рамках підготовки до опалювального сезону уклало договори на поставку понад 1 млн тонн вугілля на вересень 2019 року.