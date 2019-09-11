Обмін утримуваними особами потрібно конвертувати у досягнення миру на Донбасі, – Медведчук

Обмін утримуваними особами, який відбувся у ці вихідні, необхідно конвертувати у досягнення однієї з головних стратегічних завдань для України на Донбасі.

Про це в інтерв'ю телевізійному каналу "112 Україна" заявив голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук.

"Довіра, яка з'явилося між сторонами, стала гарантією обміну та взаємного звільнення людей. Питання – як його конвертувати тепер далі? Адже це стратегічне питання для України – мир на Донбасі. І тут треба продовжувати переговори, тим більше що для цього є Мінський процес. В цьому питанні є нормативний документ, який має назву "мінські угоди", що затверджений резолюцією Ради безпеки ООН", – вважає політик.

Він також підкреслив необхідність подальшого виконання "мінських угод", яке дозволить встановити мир у східних областях України.

"Мінські угоди", які треба виконати і за допомогою їх реалізації домогтися миру на Донбасі, визнані в усьому світі: від Вашингтона до Києва, Донецька, Луганська, Брюсселя, Парижа, Берліна, Страсбурга. Тобто у всіх столицях Європи і світу, і які говорять, і які залучені в процеси мирного врегулювання, всі визнають, що "мінські угоди" – це основа, це фундамент, і вони є безальтернативним. Тому, оскільки є такий документ і почався діалог, який свідчить про наявність довіри між двома главами держав, то цей процес має бути продовжений", – зазначив опозиціонер.

На його думку, якщо двом главам держави вдалося домовитися про обмін утримуваних осіб, то є шанс, що їм вдасться домовитися й про мирне врегулювання конфлікту.

"Вони повинні це зробити. Більш того, коли йдеться про нашого Президента, пана Зеленском, адже, згідно з соціологічними дослідженнями, 70-75% вважає, що заради миру Президент України Зеленський повинен вступити в прямий діалог із Президентом Росії Путіним. І тут стався цей перший етап, перший крок, початок першого етапу, можна називати по-різному, – те, що спричинило ось цей обмін, 35 на 35. Люди звільнені, люди повернулися додому, до родичів, в сім'ї – це найголовніший результат. І тепер, якщо цей діалог був настільки успішним, він повинен тривати у питанні миру й остаточного врегулювання ситуації на Донбасі, результатом якої має стати повернення Донбасу до Україну та України на Донбас", – підсумував Віктор Медведчук.