підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
11 вересня 2019, середа, 16:51 143
Політика 2019-09-11T19:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко розповів представникам ЄС про виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням

Кличко розповів представникам ЄС про виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням

Віталій Кличко та Георг Мільбрадт. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко та Георг Мільбрадт. Фото: kiev.klichko.org

Голова Асоціації міст України (АМУ), мер Києва Віталій Кличко зустрівся зі спеціальним посланником уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації Георгом Мільбрадтом.

Про це йдеться на веб-сайті Кличка.

У зустрічі також взяли участь виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, перший секретар Представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні з питань децентралізації та секторальних реформ Бенедикт Германн та перший секретар Посольства Німеччини в Україні Рафаель Раум.

На зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні та ті виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням.

"Реформа децентралізації, розвиток місцевого самоврядування опинилися в стані невизначеності. Центральна влада робить кроки, що спричинять послаблення здобутків реформи", - сказав Кличко.

Насамперед, йдеться про блокування коштів місцевих бюджетів (10 млрд гривень) на програми соціально-економічного розвитку громад та місцеві інфраструктурні проекти. Про законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення дохідної бази місцевих бюджетів. Наприклад, скасування пайової участі призведе до значного недофінансування територіальних громад, які втратять 1,7 млрд гривень.

"Намагання позбавити київського міського голову права очолювати виконавчий орган є теж тривожним сигналом для місцевого самоврядування. Адже такий крок фактично позбавляє мешканців столиці права обирати владу в своєму місті, - зауважив Кличко. - Зазначу, ще в 2003 році Конституційний суд чітко роз’яснив, хто може бути призначений головою КМДА. Нещодавно народні депутати Верховної Ради VIII cкликання від різних фракцій ще раз звернулись до Конституційного Суду України щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону України у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці. Рішення Конституційного Суду, що є остаточним та не підлягає оскарженню, має захистити місцеве самоврядування", - наголосив Віталій Кличко.

Георг Мільбрадт підкреслив, що проведення дострокових місцевих виборів до завершення реформи децентралізації може призвести до розбалансованості управління, що негативно позначиться і на самих громадах, і на центральній владі.

"Новий проект адміністративно-територіального устрою та розділення повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчою владою має пройти широке обговорення і на місцевому, і на регіональному рівнях, - сказав він. - Місцеві вибори повинні відбутися на новій територіальній основі і лише після повного завершення реформи. Це можливо зробити не раніше жовтня 2020 року і за умови напруженої та плідної роботи всіх учасників процесу".

Голова АМУ подякував закордонним партнерам, які долучаються до підтримки та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Більше новин про: Віталій Кличко Мер Києва Асоціація міст України Місцеве самоврядування Георг Мільбрадт

Архів
Новини
Глава МВС Естонії хоче домогтися скасування безвізу для українців 20:11
У серйозній ДТП в Київській області загинули три людини 19:46
Звільнення ЦВК: Комітет ВР рекомендував парламенту достроково припинити повноваження шляхом звільнення з посади всього складу ЦВК 19:35 Документ
Депутат Ігор Палиця носить швейцарський годинник. Фото: Страна.иа
У двох депутатів Ради помітили Breitling за 140 тис. гривень і Rolex за $26 тис 19:19
З початку року гривня на міжбанку зміцнилася більш ніж на 10%: курс гривні 18:53
більше новин
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов 12:15 Відео
більше новин
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Олег Сенцов. Скриншот: Hromadske/YouTube
Питання моєї можливої участі в політиці - відкрите, - Сенцов 12:38
Дозвіл купувати землю іноземцям це державна зрада, - експерти 16:27
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
Звільнення у Міносвіти: Кабмін зняв з посади трьох заступників міністра 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok