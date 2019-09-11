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  • 16.09.19 11:00 Круглий стіл: "Контрабанда на ринку побутової техніки та електроніки – руйнуючий вплив на галузь, економіку країни та кінцевого споживача"
11 вересня 2019, середа, 16:40 19
Прес-центр 2019-09-11T19:00:03+03:00
Українські Новини
16.09.19 11:00 Круглий стіл: "Контрабанда на ринку побутової техніки та електроніки – руйнуючий вплив на галуз

16.09.19 11:00 Круглий стіл: "Контрабанда на ринку побутової техніки та електроніки – руйнуючий вплив на галузь, економіку країни та кінцевого споживача"

16 вересня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Контрабанда на ринку побутової техніки та електроніки – руйнуючий вплив на галузь, економіку країни та кінцевого споживача".

Організатор: Інформаційна агенція ММедіа за підтримкою Генерального інформаційного партнера – MIND.UA, Ділового інформаційного партнера – Ділова столиця, Професійного інформаційного партнера – Асоціація рітейлерів України.

Важливо: Згідно останнього дослідження незалежної аналітичної групи макроекономістів Ukraine Economic Outlook обсяги контрабандних поставок в Україну за останні п’ять років в середньому складають 10,6 млрд $ на рік. Серед лідерів у контрабандних поставках товарна група "устаткування та електроніка" - 21,4% від загального торговельного обороту. При цьому ринок технічних споживчих товарів у ІІ кварталі 2019 р. демонструє  зростання на 15% і у грошах склав  21 млрд грн. Про це свідчать  дані дослідження GfK TEMAX Україна.

Головні теми для обговорення: Як оцінюють ці дані учасники ринку? Чи відчувають вони вплив прорахованої економістами "контрабандної" складової на свій бізнес?  Як зміниться ситуація на ринку за умов зменшення "контрабанди"? Чи дасть це потужний поштовх до розвитку галузі та конкуренції й за рахунок чого це можливо досягнути? Чи є "контрабанда" дійсно перепоною для розвитку галузі, або існують більш стримуючі чинники, наприклад, монополізація ринку, відсутність рівних умов та інше?

До участі у круглому столі запрошуються: лідери ринку онлайн та офлайн торгівлі в Україні, народні депутати, представники виконавчої гілки влади, фіскальні органи та представники громадських об’єднань. 

Зокрема:

  • Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України;
  • Сергій Верланов, голова Державної податкової служби;
  • Олександр Москаленко, голова департаменту митної політики Міністерства фінансів України;
  • Геннадій Вербіленко, голова наглядової ради, Comfy;
  • Сергій Максімов, генеральний Директор ТОВ "БСХ Побутова Техніка";
  • Валерій Маковецький, керівник Групи компаній "ФОКСТРОТ";
  • Daesong Ra, президент Samsung Electronics;
  • Софья Арасланова, генеральний директор Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки", членкіня Наглядової Ради Української ради бізнесу;
  • Вікторія Куликова, менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської бізнес асоціації;
  • Владислав Чечеткин, власник інтернет-супермаркету Rozetka;
  • Дмитро Деревицький, співзасновник мережі магазинів "Алло";
  • Дмитро Зінченко, співвласник компанії "Цитрус";
  • Олег Кісєльов, Sony Ukraine.

УЧАСТЬ У ЗАХОДІ – БЕЗКОШТОВНА, але за обов’язковою попередньою акредитацією. 

Акредитація на захід за телефоном: (063) 700 80 34 або поштою: inform.mmedia@gmail.com

Адреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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