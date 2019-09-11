Суд скасував заборону на продаж алкоголю в кіосках у Львові

Львівський окружний адміністративний суд 10 вересня скасував заборону на продаж алкоголю в приміщеннях малих архітектурних форм - кіосках, лотках, павільйонах у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\n"Львівський окружний адміністративний суд виніс рішення на користь підприємців про дозвіл продажу алкоголю в МАФах і скасував своє рішення про заборону продажу", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа словами директора юридичного департаменту міськради Гелени Пайонкевич, мотивацію такого рішення міськрада буде знати після отримання рішення суду в повному обсязі.\r\nЛьвів має намір оскаржити рішення в суді вищої інстанції.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Львів заборонив продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у приміщеннях малих архітектурних форм - кіосках, лотках, павільйонах.