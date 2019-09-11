НАБУ буде затягувати справу "Роттердам+", щоб уникнути фіаско в суді, – екс-голова НКРЕКП

В Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) усвідомлюють - справа щодо "Роттердам+" розвалиться в суді. Тому будуть намагатися затягувати його передачу до суду, щоб уникнути повного розгрому, і попутно шукати "винних" у власному провалі.

Про це написав колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Дмитро Вовк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Щоб НАБУ/САП могли продовжувати надувати щоки, геройствувати в ЗМІ та уникнути повного фіаско, очікую від них наступну тактику: затягування "слідства" на рік-два-три, лише б не розглядати в суді; розширення кола підозрюваних" і зростання "збитків" щоб час від часу нагадувати про свої "подвиги"; тиск на свідків і вибивання "зізнань у контрреволюційній змові та виявлення спільників"; піаритися з приводом і без приводу. Ну й традиційно - будуть переводити стрілки на антикорупційний суд..." - написав Вовк.

Нагадаємо, раніше Вовк заявляв, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" необґрунтована й політична вмотивована. На його думку, бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив істотну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер хоче помститися тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам+".

За інформацією ЗМІ, на нараді у Президента України з енергетичних питань, що відбулася 19 серпня, з'ясувалося, що закуповувати вугілля за ціною, яка розрахована за формулою "Роттердам+", дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Так, ціна за "Роттердам+" становить 1,74 тис. гривень за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. гривень за тонну, з ПАР - 1,8 тис. гривень за тонну.

Нагадаємо, в офіційній відповіді НАБУ на запит информбюллетеня ICC Ukraine вказано, що антикорупційний орган не має претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою "Роттердам+".