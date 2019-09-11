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11 вересня 2019, середа, 15:36 905
Судова влада 2019-09-11T20:30:04+03:00
Українські Новини
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич

Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич

Дмитро Марунич. Фото: politnavigator.net
Дмитро Марунич. Фото: politnavigator.net

Справа Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) щодо формули ціноутворення "Роттердам+" використовується бізнесменом Ігорем Коломойським як інструмент політичного тиску, воно не має судової перспективи.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

"Якщо НАБУ піде до суду з такою доказовою базою, яка зараз з'являється у відкритих джерелах, то я дуже сильно сумніваюся, що там буде якийсь позитивний для НАБУ підсумок. Швидше за все, закінчиться нічим", - сказав Марунич.

Експерт вважає, що справа "Роттердам+" є інструментом політичного тиску, який використовує Коломойський, намагаючись домогтися преференцій для свого бізнесу.

"Але це буде чинником політичного тиску одних фінансово-промислових груп на інші, використовуючи, в тому числі свої лобістські, лобістські можливості, які зюільшилися. Зрозуміло, що пан Коломойський, який не був зацікавлений у підвищенні цін на електричну енергію, звичайно ж, він буде тиснути. А оскільки його представництво у владі суттєво збільшилась на протязі останніх півроку, то такий шанс він не змарнує", - вважає Марунич.

Нагадаємо, раніше енергоексперты заявили, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" заснована на нерозумінні антикорупційними детективами економічних законів і не має судової перспективи. А також наголосили, що запровадження формульного ціноутворення було економічно обґрунтовано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

Колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк вважає, що бізнесмен Ігор Коломойський за період дії прозорого ціноутворення на електроенергію втратив істотну частину прибутку від енергоємних феросплавних підприємств, тому тепер хоче помститися тим, хто ввів в дію формулу "Роттердам+". Вовк також стверджує, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" необґрунтована та політично вмотивована.

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