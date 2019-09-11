У Львові евакуювали учнів школи через виявлення артснаряду

Державна служба з надзвичайних ситуацій 10 вересня евакуювала учнів та вчителів школи № 54 у Львові з-за виявлення артилерійського снаряду в 20 метрах від школи. Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС у Львівській області, передають Українські Новини.

"10 вересня о 14:40 до рятувальників надійшло повідомлення, що у Львові на вул. Хвильового, 16 при укладанні бруківки на території СШ №54, на відстані 20 м від будівлі школи виявлено артилерійський снаряд часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС у Львівській області

На місце події була направлена оперативна група Шевченківського районного відділу ГУ ДСНС у Львівській області, працівники якої ідентифікували небезпечну знахідку.

Співробітники ДСНС обгородили ділянку і направили заявку на знищення боєприпасу піротехніки.

У той же час, з метою забезпечення безпеки приміщення школи було евакуйовано 240 учнів та 25 дорослих.

На місце події прибули співробітники поліції.

О 19:00 піротехнічною групою 2-го Спеціального центру швидкого реагування ДСНС боєприпас був вилучений і знищений у встановленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові евакуювали 17 вересня 2018 в церкву 437 учнів із-за появи запаху газу в школі N77 на вул. Выговоского 7А.