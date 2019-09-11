Заступник міністра Лавренюк вибудував у МІУ корупційну мережу, - ЗМІ

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк замішаний в корупційних схемах, тому не може залишатися на нинішній посаді в міністерстві.

Про це йдеться в статті на сайті "Укррудпром".

Так, мова йде про те, що у Лавренюка немає досвіду управління транспортною сферою, оскільки він все життя працював виключно в силових структурах - СБУ і МВС. Автор припускає, що призначення в МІУ Лавренюка пролобіював міністр МВС Арсен Аваков, щоб забезпечити контроль над фінансовими потоками.

Також в статті описується схема, за якою Лавренюк контролював прибуткові підприємства, що знаходяться в юрисдикції Мінінфраструктури.

"Спочатку визначалася мета - стратегічне підприємство в юрисдикції МІУ. Потім проводився аналіз його фінансово-економічної діяльності, обсяг закупівель, розмір витратної частини, джерела дохідної частини і т.д. Лавренюк заводив в компанію співробітника під виглядом куратора з боку СБУ. Отримані дані передавалися через керівника Управління економічної контррозвідки для систематизації, а потім потрапляли до Лавренюка для прийняття рішення. Аналогічна робота проводилася через мережу так званих "служб безпеки", яка була створена на підприємствах з подачі Лавренюка", - йдеться в публікації.

Автор статті стверджує, що у заступника міністра МІУ і підконтрольних йому силовиків були свої методи тиску на керівників підприємств - від умовлянь до погроз і відвертих провокацій, коли директору могли підкинути гроші, щоб звільнити за статтею.

Також в публікації перераховані галузі, в яких Лавренюк налагодив корупційні схеми. Так, з його подачі були створені розгалужені служби безпеки в Адміністрації морських портів України, в кожну з яких були призначені свої куратори. Наприклад, економічний блок цієї служби курирує заступник по операційній діяльності ДП АМПУ - Володимир Колосюк, відділ внутрішньої безпеки - заступник з безпеки АМПУ і близький соратник Лавренюка Сергій Гронський, антикорупційний відділ - один з керівників ГБР Олексій Нехорошев.

Крім того, Юрій Лавренюк причетний до створення корупційної схеми з виведення грошей з КП "Морська пошуково-рятувальна служба" (МПСС), в реалізації якої йому допомагає директор Віктор Сударєв. Суть махінації в тому, що 10% корабельного збору йде для так званої організації рятування на морі.

"Ще одна схема, до якої має безпосереднє відношення Юрій Лавренюк, пов'язана зі структурами Метінвесту і Портінвеста. З подачі Лавренюка вони мають пільгові умови в порту "Південний", зокрема, їм дозволили оплачувати за перевалку вантажів менше долара за тонну. У свою чергу Метінвест і Портінвест не втручаються в господарську діяльність МТП ", - йдеться в публікації.

Також з подачі заступника міністра інфраструктури при АМПУ була створена філія "Днопоглиблювальний флот", який очолив лояльний до нього Сергій Бомчак.

"Через філіал розігруються тендери на днопоглиблення, проте насправді ця структура сама проводить днопоглиблювальні роботи, щоб освоїти кошти, виділені на закупівлю палива, запчастин і т.д. Фахівці стверджують, що ніякої необхідності в створенні такої філії не було. Через нього з ринку пішли всі іноземні днопоглиблювальні компанії з новітньою технікою і сучасними технологіями, а повернулися вітчизняні підприємства зі своїм застарілим флотом", - йдеться в статті.

За словами автора, схеми, розроблені Лавренюком і його підлеглими, приносять чималий стабільний дохід.

"Про які суми йдеться, можна тільки здогадуватися, враховуючи, що, наприклад, в порту Південний схемщики виставили конкретний прайс - 1 долар з тонни вантажів. Загалом же, за даними наших джерелом, сума відкатів коливається від 20 000 до 300 тисяч в місяць - залежно від розміру підприємства, філії і т.д. і це - обов'язковий план, не враховуючи так званих окремих статей доходів ", - йдеться в публікації.

При цьому Лавренюк і його підлеглі вигадують нові способи для власного збагачення. Зокрема, в порту "Південний" розпорядженням керівництва з'явилося нововведення з явними ознаками корупції: судновласники повинні будуть доплачувати за додаткову буксирну проводку від воріт порту до першого буя, хоча раніше це правило стосувалося виключно суден певної категорії.

На завершення автор стверджує, що така людина, як Лавренюк, не має права займати високу посаду в міністерстві інфраструктури, оскільки заплямував себе корупцією. А це кидає тінь не тільки на МІУ, але і на Кабмін і всю владу цілком.

Як повідомлялось, 4 вересня Печерський райсуд Києва відновив кримінальну справу проти Юрія Лавренюка, відкриту за статтею 1 ст. 367 ККУ ("Службова недбалість"). Справа була відкрита ГБР 4 січня, проте 28 березня її закрили. Зараз суд вирішив відновити справу на підставі звернення, зробленого в квітні цього року.