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11 вересня 2019, середа, 12:22 297
Економіка 2019-09-11T15:45:03+03:00
Українські Новини
Зниження price caps вигідне власникам енергоємних підприємств, але загрожує колапсом енергосистемі України, -

Зниження price caps вигідне власникам енергоємних підприємств, але загрожує колапсом енергосистемі України, - ЗМІ

Лобіювання зниження цінових обмежень (price caps) на оптовому ринку електричної енергії здійснюється в інтересах власників великих енергоємних підприємств і загрожує енергетичним колапсом в країні вже восени. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Delo.ua" "Коломойський отримав знижку". 

 
У матеріалі повідомляється, що з 1 вересня тарифи на електроенергію для непобутових споживачів зменшилися на 21 коп / кВт-год або 10-11%, а з жовтня намічено ще одне зниження тарифів. Такому рішенню Нацкомісії з держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг передували протести працівників феросплавних і хімічних підприємств групи "Приват", які вимагали зниження тарифів, а також рішення судів за позовами компаній, що належать Ігорю Коломойському.
 
"У липні Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, знизила тариф на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами. З 1 серпня він становив 312,14 грн / МВт-год, що на 10% менше попереднього. А на засіданні 30 серпня схвалила проект постанови про чергове зниження тарифу "Укренерго" з 1 вересня 2019 року. За 1 мегават-годину "Укренерго" буде отримувати 116,54 грн / МВт-год. ​​Таким чином, ферроплавники, для яких ціна електроенергії є ключовим фактором маржинальності бізнесу, добились свого", - повідомляє "Дело".
 
Однак нова влада продовжує шукати способи подальшого зниження вартості електроенергії для великих енергоємних промспоживачів, що знаходяться в приватній власності. Один з варіантів - зміна price caps (граничне обмеження ціни електроенергії) на внутрісуточних ринку - пропонується підвищити нічний price caps в межах 10%, а денний - знизити на 20%. Таким чином вдасться здешевити електроенергію для промисловості ще на 9%.
 
За інформацією видання, ця ідея викликала подив у представників генеруючих компаній і галузевих експертів, які підкреслюють, що Рrice caps - це граничний цінової обмежувач, що покриває ціну вугілля в 1714 грн за тонну. Що вже нижче ціни реальних контрактів на імпорт вугілля з США, ПАР і Колумбії, хто вагається в діапазоні 1800-1900 грн за тонну. Зниження цінових обмежень може вже найближчим часом привести до енергетичного колапсу в країні, оскільки генеруючі компанії фактично будуть позбавлені можливості закуповувати вугілля.
 
"Ще більше зниження price caps на догоду власникам енергоємних галузей промисловості закономірно призведе до енергетичного колапсу вже восени", - констатують в матеріалі видання "Дело".
 
Нагадаємо, раніше енергоексперт Дмитро Марунич заявляв, що посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до збиткової роботи ТЕС. А член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук висловив думку, що це спровокує зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями, оскільки означає зниження вартості вугілля в тарифі для ТЕС.
 
Керівництво "Донбасенерго" заявило, що можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов'янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення.

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