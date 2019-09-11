Поставлене урядом зростання економіки неможливе без інвестицій, зростання виробництва і споживання в країні, - Чернишов

Для досягнення заданих параметрів економічного зростання уряд повинен зосередитися на таких напрямках, як залучення в країну інвестицій, зростання промислового виробництва і внутрішнього споживання, а також забезпечення позитивного сальдо зовнішньої торгівлі.

Такі точки зростання економіки назвав у своєму виступі на дискусійній панелі "Точки зростання: де в Україні їх шукати?" – засновник інвестиційної компанії VI2 Partners Олексій Чернишов.

За словами експерта, названа урядом мета в 40% зростання економіки за 5 років є зверхамбиціозною. І для її досягнення необхідно зосередитися на ряді напрямків.

В першу чергу, мова йде про приплив капіталів у країну. "Те, що ми називаємо FDI – прямі іноземні інвестиції, які повинні створити необхідний капітал в країні", - заявив Чернишов.

"Далі очевидно, що це зростання промислового виробництва. Створення доданої вартості і, відповідно, зростання економіки. Третій блок – зростання внутрішнього споживання. Ми всі знаємо країни, які за рахунок колосального споживання підтримують динаміки своєї економіки", - упевнений він.

Крім того, мова повинна йти про забезпечення позитивного зовнішньоторговельного сальдо. "Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі необхідно для того, щоб рухатися в бік 40%. Це обов'язковий параметр, без якого нічого не вийде", - заявив експерт.

За словами Олексія Чернишова, в Україні зараз спостерігається ряд проблемних факторів, які і визначать подальший розвиток економіки. Так, навіть 40% зростання економіки дозволить Україні вийти на цифри 2013 року, але для цього економіка повинна зростати на 8+% кожен рік, що досить складно. "Ми маємо недовіру зовнішнього інвестора до середовища. За 25 років було зроблено все, щоб, як мінімум, поставити довіру під питання. Ми маємо середовище, при якому держава виступає більше жандармом і поліцейським для бізнесу, ніж його підтримує. Ми маємо не ефективно працюючу судову систему. І ми маємо багаторічну очевидну корупцію, яку слід подолати. Швидкість подолання цих обмежень за великим рахунком і визначить подальший розвиток темпів і важелів розвитку економіки, які у держави є", - впевнений він.

На думку Чернишова, для досягнення цілей уряд має приймати в тому числі непопулярні рішення і використовувати накопичений досвід успішних країн. "Ми маємо унікальну можливість, щоб нова влада проявила себе максимально ефективно. Без посилань на "заважає опозицію", на квотний уряд і т. д. Всі карти в руках у нового президента, уряду і ВР", - заявив засновник інвестиційної компанії VI2 Partners.