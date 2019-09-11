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11 вересня 2019, середа, 12:07 16
Економіка 2019-09-11T15:45:03+03:00
Українські Новини
У серпні грошова база збільшилася на 2,2% до 445,7 млрд гривень

У серпні грошова база збільшилася на 2,2% до 445,7 млрд гривень

У серпні грошова база включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,2% з 436,348 млрд гривень станом на 1 серпня до 445,729 млрд гривень станом на 1 вересня.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 2,3% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в серпні скоротилася на 0,6% з 1 312,156 млрд гривень на 1 серпня до 1 303,844 млрд гривень на 1 вересня, з початку року - збільшилася на 2,1% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в серпні скоротився на 0,5% з 357,639 млрд гривень на 1 серпня до 355,734 млрд гривень на 1 вересня.

З початку року обсяг готівки скоротився на 2,2% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

У червні грошова база зросла майже на 4%. У квітні грошова база зросла до 437 млрд гривень. А ось у липні грошова база скоротилася на 2%.

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