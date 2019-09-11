Зміни в КПК передбачають повернення норм радянського кодексу 1960 року, - Пилипенко

Зміни до КПК України включають норми, які існували в радянському кодексі 1960 року.

Про це в ефірі телеканалу "НАШ" заявив представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), керівник Українського центру соціально-правових досліджень Володимир Пилипенко.

Зокрема, він звернув увагу на те, що в законопроекті передбачені такі «покращення»: посилення ролі прокуратури, перехід від змагального судового процесу, де прокурор і адвокат мають рівні права, до обвинувального.

"Чого вартує тільки те, що тепер незаконні акти слідчих та детективів не зможуть оскаржувати до суду. Окрім того, тільки Генпрокурор зможе продовжувати строки розслідування, хоча сьогодні це робить виключно суд, як і в кожній цивілізованій державі", - розповів юрист.

За його словами, усі ці нововведення дуже нагадують радянський КПК 1960 року, який містив необмежений простір для зловживань органів прокуратури.

З огляду на це Володимир Пилипенко порадив депутатам перед тим, як голосувати за законопроект у цілому, добре його вичитати.

"І важливо подивитися на висновки та рекомендації європейських експертів, де передбачається, що кримінальний процес повинен бути змагальним, а не обвинувальним", - підсумував заслужений юрист України.