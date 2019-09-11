підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Прес-центр
  • 18.09.19 12:00 Прес-конференція: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім українським партнером?"
11 вересня 2019, середа, 11:36 23
Прес-центр 2019-09-11T16:00:05+03:00
Українські Новини
18.09.19 12:00 Прес-конференція: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім

18.09.19 12:00 Прес-конференція: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім українським партнером?"

18 вересня 2019 року, в 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім українським партнером?"

Спікери:

  • Михайло Стрельников, голова Правління ВГО "Фінансова грамота України";
  • адвокати юридичної компанії "Ніколас";
  • споживачі, постраждалі від незаконних дій компанії "Avistar".

Організатори розкажуть про взаємозв'язки компанії "Avistar" з колекторами ФК "Гровинг Стейт" і про схеми роботи цих компаній з ФГВФО, спрямованих на вилучення за безцінь заставного майна банків, що ліквідуються. Також продемонструють відеоматеріали з доказами захоплень квартир киян.

На прес-конференцію запрошені народні депутати, представники Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України та інші офіційні особи, в тому числі представники чеського посольства в Україні.

Акредитація журналістів: centre@ukranews.com

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
Архів
Новини
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, її використовують як інструмент політичного тиску, – Марунич 15:36
Кабмін призначив двох нових членів спостережної ради "Нафтогазу" 15:35
Держнс у Львівській області
У Львові евакуювали учнів школи через виявлення артснаряду 15:32
Місія МВФ прибула в Україну, - Гончарук 15:12
Невідомі за підтримки спецназу поліції прибули в головний офіс Приватбанку для обшуків 15:00
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов 12:54
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?" 16:28
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok