18.09.19 12:00 Прес-конференція: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім українським партнером?"

18.09.19 12:00 Прес-конференція: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім

18 вересня 2019 року, в 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Чи знають чехи з компанії APS Holding, що криється за групою Avistar, їхнім українським партнером?"

Спікери:

Михайло Стрельников, голова Правління ВГО "Фінансова грамота України";

адвокати юридичної компанії "Ніколас";

споживачі, постраждалі від незаконних дій компанії "Avistar".

Організатори розкажуть про взаємозв'язки компанії "Avistar" з колекторами ФК "Гровинг Стейт" і про схеми роботи цих компаній з ФГВФО, спрямованих на вилучення за безцінь заставного майна банків, що ліквідуються. Також продемонструють відеоматеріали з доказами захоплень квартир киян.

На прес-конференцію запрошені народні депутати, представники Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України та інші офіційні особи, в тому числі представники чеського посольства в Україні.

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Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх