Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк: для нової влади підприємці стали ворогами, а фізособи - підприємці особливо ворожа каста

Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що нова влада з перших днів призначення пішла в наступ на бізнес. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.\r\nЧи потрібні нам ФОПи?\r\nЗ перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану «п’ятикратку», яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із «закручування гайок» бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади.\r\nСтало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками. На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування.\r\n\r\nЯ розумію їхню позицію, адже наша компанія теж сплачує податків 4 млрд грн на рік. Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим.\r\nАле разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає.\r\nЩо робити з несправедливістю? Логічна відповідь: спрощувати умови, знижувати податки для компаній на звичайній системі!\r\nАле в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва.\r\nКращої стратегії знищення України, мабуть, і не придумаєш...\r\nКілька думок про це є також за посиланнями нижче:\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/100001687876856\/posts\/3164408486958716\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/100001610903253\/posts\/2496092947121044\r\nhttps:\/\/www.facebook.com\/100004704185031\/posts\/1330204023813058\r\n\r\n