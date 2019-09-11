Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк: для нової влади підприємці стали ворогами, а фізособи - підприємці особливо ворожа каста

Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що нова влада з перших днів призначення пішла в наступ на бізнес. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чи потрібні нам ФОПи?

З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану «п’ятикратку», яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із «закручування гайок» бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади.

Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками. На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування.