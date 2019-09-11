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  • Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк: для нової влади підприємці стали ворогами, а фізособи - підприємці особливо ворожа каста
11 вересня 2019, середа, 11:14 23
Бізнес 2019-09-11T15:00:04+03:00
Українські Новини
Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк: для нової влади підприємці стали ворогами, а фізособи - підп

Співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк: для нової влади підприємці стали ворогами, а фізособи - підприємці особливо ворожа каста

Володимир Поперешнюк. Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk
Володимир Поперешнюк. Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк заявив, що нова влада з перших днів призначення пішла в наступ на бізнес. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Чи потрібні нам ФОПи?

З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану «п’ятикратку», яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із «закручування гайок» бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади.

Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками. На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування.

Я розумію їхню позицію, адже наша компанія теж сплачує податків 4 млрд грн на рік. Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим.

Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає.

Що робити з несправедливістю? Логічна відповідь: спрощувати умови, знижувати податки для компаній на звичайній системі!

Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва.

Кращої стратегії знищення України, мабуть, і не придумаєш...

Кілька думок про це є також за посиланнями нижче:

https://www.facebook.com/100001687876856/posts/3164408486958716

https://www.facebook.com/100001610903253/posts/2496092947121044

https://www.facebook.com/100004704185031/posts/1330204023813058

 

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