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11 вересня 2019, середа, 11:02 15
Прес-центр 2019-09-11T15:45:04+03:00
Українські Новини
12.09.19 11:00 Інтернет-конференція: "Український ринок PR на сучасному етапі: між стратегією і тактикою"

12.09.19 11:00 Інтернет-конференція: "Український ринок PR на сучасному етапі: між стратегією і тактикою"

12 вересня 2019 р., об 11:00, в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться Інтернет-конференція на тему "Український ринок PR на сучасному етапі", під час якої експерти у галузі PR дадуть відповіді на актуальні питання в даній сфері.

Посилання на перегляд інтернет-конференції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

У заході візьмуть участь:

  • Валерій Курейко, директор Publicity Creating, фахівець з досвідом роботи на українському PR-ринку понад 25 років.
  • Руслана Плис, Account Director Publicity Creating, PR-консультант з досвідом роботи понад 20 років.

Під час Інтернет-конференції експерти назвуть тенденції ринку, актуальні у поточному бізнес-сезону, розкажуть про те, які піар-послуги зараз найбільш затребувані і чому, яке значення має PR-стратегія, чому PRособливо важливий для компаній В2В, як формується PR-бюджет, а також озвучать результати деяких досліджень.

Довідка: Publicity Creating успішно працює на українському ринку понад 20 років, спеціалізація компанії - стратегічні комунікації та PR. Компанія входить в ТОП найбільш відомих та професійних PR-агенцій України, є інформаційним лідером галузі і лідером рейтингу активності в соціальних мережах. За час роботи на ринку, Publicity Creating було реалізовано  1500 проектів  для 500 клієнтів, серед яких - великі українські та міжнародні компанії, представництва, які працюють на всіх основних ринках, як в секторі В2В, так і В2С.

Більше інформації та контакти - на сайті www.publicity.com.ua

Ми в соціальних мережах: Facebook, Twitter.

Відеоканал на YouTube, кейси на SlideShare.

 
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