ДАБІ Харківської області шантажує підприємства регіону, - Сергій Іванов

Керівник департаменту Державної будівельної інспекції Харківської області Дмитро Пальчонков побудував у регіоні систему поборів з бізнесу, яка продовжує працювати навіть після президентських та парламентських виборів. Про це на "Цензор.нет" заявив журналіст Сергій Іванов.

"У Харківській області свавілля ДАБІ набуло фентезійних масштабів. Новий керівник місцевої ДАБІ Дмитро Пальчонков встановив чіткі "неофіційні" тарифи на всі послуги підпорядкованої йому організації. Всі рішення здійснюється тільки за вказівкою з Києва, і немає значення, що саме ти будуєш, законно чи незаконно, головне - чи заніс ти куди треба. Крім поборів, Пальчонков запровадив систему відвертого рейдерства та знищення конкурентів. Схема дуже проста і стара як світ. Наприклад, ДАБІ дізнається про потенційну жертву - підприємця, який організував виробництво, скажімо міні-пивоварню. Ініціюється донос від імені ручної ГОшки, на підставі якого проводиться перевірка", - розповідає журналіст.

За його словами, у минулому році в райцентрі Дергачі відкрилась асфальтобетонна установка, яка постачає асфальтобетон на важливі об’єкти - наприклад, на ремонт траси Харків-Охтирка, Харків-Мерефа-Лозова. Підприємство пропрацювало рік, поки його не почала шантажувати ДАБІ.

"Пальчонков використовує штатну схему зі скаргою від "небайдужих громадян". До процесу підключається ГО "Опора України", відома участю в рейдерстві під прикриттям місцевої прокуратури. Очолюють цю ГО два цікавих персонажа - Андрій Гагун і Артем Кухтин. Гагун раніше працював у прокуратурі області і є зятем горезвісного першого заступника прокурора області Суходубова. Кухтин забезпечує силову підтримку громадської організації за допомогою охоронної фірми "Сапсан". Ці люди, демонструючи захмарний рівень громадської свідомості, пишуть звернення на адресу ДАБІ, в якому висловлюють крайню стурбованість тим, що завод працює без належного узгодження з боку ДАБІ. Отримавши пас, ДАБІ розпочинає перевірку і просто блокує виробництво, попри те, що асфальтобетонна установка - це не капітальна, а збірна, мобільна конструкція. В Україні таких установок десятки. Фактично це комплекс обладнання просто неба, який можна розібрати і перевезти на інший майданчик чи виробничу базу. Вся специфіка дорожнього будівництва якраз і полягає в тому, що мобільні заводи пересуваються за ремонтними бригадами. Тобто ДАБІ має до цього бізнесу приблизно таке саме відношення, як ветеринарна інспекція. Але підприємству поставлені чіткі умови – сплачуй або закриємо", - зазначає Сергій Іванов.

За словами журналіста, наявність в державних контролюючих органах "пальчонкових" не дозволить покращити бізнес-клімат в Україні.

"Ані президентські, ні парламентські вибори не змінили ситуації в ДАБІ. Інспекція залишається аномально корумпованою клоакою, яка серйозно псує бізнес-клімат в Україні. Збереження на посадах ось таких "пальчонкових" - це певною мірою маркер щирості задекларованих владою намірів подолати корупцію. І вже дуже скоро стане зрозуміло, наскільки ці наміри реалістичні", - резюмує Сергій Іванов.

Нагадаємо, експерт у галузі містобудування, дійсний член Української академії архітектури Віктор Глеба звинуватив нового керівника ДАБІ у Харківській області в системній корупції. "З перших днів роботи Пальчонков почав душить будівельний бізнес та встановлює тарифи. Ці факти можна перевірити через електронну систему реєстрації дозвільних документів, яка мала стати бар’єром проти корупції, а тепер працює в ручному режимі. Присвоєння номерів відбувається тільки за відмашкою з Києва. І неважливо, що і як ти будуєш, головне чи заніс куди треба", - заявив експерт.