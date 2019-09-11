МХП Косюка лідирує серед найбільших агрохолдингів України щодо експорту продукції з високою доданою вартістю

Агроіндустріальний холдинг МХП, який заснував і очолює відомий український бізнесмен Юрій Косюк, є найбільшим в української аграрної індустрії експортером продукції з високою доданою вартістю.

Решта агрогигантів орієнтовані на сировинний експорт — повідомляє тижневик "Новий час", який спільно з аналітиками інвестиційної компанії "Dragon Capital" рейтинг ТОП-10 найбільших агроекспортеров України.

Для розрахунку показників учасників ТОП-10 його укладачі використовував дані звітів публічних холдингів і безпосередньо від самих компаній.

"Головний і єдиний критерій рейтингу — обсяг поставок на зовнішні ринки у грошовому вираженні за 2018 / 2019 маркетинговий рік, — пояснили укладачі експортного аграрного ТОП-10 свою методику. — В підсумковий список потрапили 10 компаній, що приносять країні більше валютної виручки, ніж їх конкуренти. Серед фігурантів рейтингу всього три вітчизняних гравця, всі інші учасники — транснаціональні гіганти, присутні на місцевому ринку", — відзначають автори спецпроекту НВ.

Як випливає з рейтингу, найбільші експортери аграрної продукції, що діють в Україні, все ще зберігають сировинну орієнтацію. Основні статті експорту — зерно, кукурудза і соя, олійні культури, а також продукт низької глибинної переробки — соняшникова олія.

"Найбільшу частину — 42 % — в зарубіжних постачання вітчизняного агробізнесу займають зернові. Ще однією суттєвою статтею продажу на зовнішні ринки залишається соняшникова олія, частка якої в загальному кошику — 21 %", — зазначають укладачі рейтингу журналу "Новий час" у спецпроекті ТОП-10 найбільших постачальників агропродукції на зарубіжні ринки.

Агрохолдинг МХП, який посів п'ятий рядок рейтингу лідерів агроекспорту у спецпроекті НВ, спеціалізується на постачанні продукції з високою доданою вартістю на ринки 80 країн світу — м'яса курки. За підсумками 2018 року обсяги зовнішніх поставок однієї з найбільших українських аграрних груп Юрія Косюка, за даними укладачів рейтингу НВ, забезпечили приплив в Україну мільярди доларів.

Агрохолдинг МХП, який створив найбільший в країні виробництво м'яса курки на основі вертикальної інтеграції,забезпечує Україні не тільки валютні надходження, але і десятки тисяч робочих місць в 14 регіонах присутності підприємств і підрозділів холдингу, а також інвестиції в розвиток виробничих потужностей, передові технології аграрного і харчового виробництва.