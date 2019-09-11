Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів

Голова закарпатського села Мужієво Василь Фіцай написав відкритого листа до Володимира Зеленського, в якому просить Президента України про коротку п’ятихвилинну зустріч через рейдерські атаки.\r\n\r\nГолова села повідомив, що у громади забирають землю, а люди можуть втратити роботу на щойно збудованій збагачувальній фабриці, яку у Мужієві збудував американський інвестор – компанія "Авеллана Ґолд" (Avellana Gold).\r\n"Зараз нашу долю вирішують судді Оксана Ремецькі та Олег Васьковський, які кажуть, що усі їхні дії узгоджені на найвищому рівні", - пише сільський голова Мужієва Василь Фіцай. У листі президенту Володимиру Зеленському він зазначив, що "півроку тому з’явилися люди, які намагаються за допомогою суддів забрати землю та заблокувати роботу підприємства", яке платить за оренду землі, проклало дорогу і допомагає дитсадку та школі.\r\nУ травні цього року депутати сільради села Мужієво вже зверталися до Кабінету Міністрів, у якій інформували, що у сільської громади через суди хочуть забрати землю. Вони зазначили, що компанія "Гофер Майнінг" (Gofer Mining PLC), що атакує село і підприємство, створена людьми, які заборгували селу за оренду тієї ж землі, позбавили людей роботи та довели до банкрутства підприємство "Закарпатполіметали", яке тут колись працювало.\r\nРаніше сільський голова Мужієва саме з ними пов’язував спробу фізичного захоплення фабрики "Авеллана Ґолд" 1 червня 2019 року. Невідомі люди, зокрема, особисто погрожували Василю Фіцаю фізичною розправою, про що написав заяву про злочин.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАмериканський інвестор і генеральний директор "Авеллана Ґолд" Браян Севедж нещодавно у своєму відеозверненні назвав рейдерів з "Gofer Mining PLC" та близьких до них структур "досвідченою групою злочинців, що мають на меті нашкодити Avellana Gold і користуються підтримкою корумпованих суддів та чиновників".\r\n\r\nСільський голова Мужієва просить Президента про зустріч, щоб напряму розповісти про суддівське свавілля. Адже аргументи сільської громади і реального інвестора-роботодавця люди у мантіях просто ігнорують.\r\n