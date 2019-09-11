16 виробників тепла Вінниччини досі не мають постачальника газу на опалювальний сезон

Станом на 10 вересня у Вінницькій області нараховується 16 виробників тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку сотні тисяч домогосподарств та десятки непобутових споживачів, серед яких є лікарні, школи, дитсадки, ВУЗи, бюджетні організації тощо.

Згідно законодавства, АТ "Вінницягаз" не має права здійснювати доставку газу таким споживачам.

У Вінницькій області нараховується 16 виробників тепла, які не включені до реєстру споживачів газу жодного постачальника. Тому вони не мають права здійснювати споживання природного газу з газорозподільної системи, а АТ "Вінницягаз" - здійснювати доставку газу для таких компаній.

Наразі мова йде про:

1) ДП "ТКЕ Маяк" ПрАТ "Вінницький завод "Маяк"";

2) ДП "Альтернативна теплова енергія КП "Вінницяобленерго";

3) КП "Теплоенергетик";

4) МКП "Енергоресурс";

5) "Вінницький фінансово-економічний університет";

6) Іллінецький державний аграрний коледж;

7) ПТУ № 21 м.Калинівка;

8) Вінницький коледж НУХТ;

9) Чернятинський коледж ВНАУ;

10) ДНЗ ТОВ "Вінницький агрегатний завод";

11) ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України №86";

12) ОСББ "Атлант 36";

13) ОСББ "Пирогова 39";

14) ОСББ "Подолянка-7";

15) ОСББ "Престиж 2015";

16) ОСББ "Оберіг".

"Внесені минулого року зміни до кодексу ГТС дають право постачальнику газу надавати доручення на відключення споживачів, а газорозподільна компанія повинна буде припинити доставку газу таким компаніям, - говорить комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко. – Ми сподіваємось, що власники теплопостачальних підприємств встигнуть підготуватись до опалювального сезону і будуть включені в реєстр постачальника газу".

За дорученням постачальника газу АТ "Вінницягаз" повинне буде припинити газопостачання побутових споживачів, підприємств, установ, організацій, що здійснюють надання важливих суспільних послуг, а також виробників теплової енергії для потреб таких споживачів або підприємств, установ, організацій.

Органи місцевого самоврядування, власники підприємств до початку опалювального сезону мають вжити всіх можливих заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу.

Діюче зараз законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть впродовж опалювального сезону. Доручення на відключення надсилає оператору ГРМ постачальник газу для потреб населення. Відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних, теплотранспортних і теплогенеруючих організацій, які забезпечують енергією населення, підприємства, установи та організації, призведе до надзвичайної ситуації техногенного характеру, яка за своїми наслідками може бути визнана надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня.

АТ "Вінницягаз" вже проінформувало окремими листами про ситуацію, що склалася в області Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, НКРЕКП, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Минулого року Кабміном було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень уряду ще не прийнято.

Минулого року в Кривому Розі 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення наприкінці листопада і були змушені вийти на акції протесту. Працівники підприємств, що здійснюють виробництво тепла для потреб населення,вдалися до зриву пломб, що є порушенням чинного законодавства. Є підстави вважати, що опалювальний криворізький колапс може повторитися і в нашій області.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Вінницягаз" є розподіл природного газу. На сьогодні рівень газифікації Вінниччини становить 54 %. Природний газ отримують 450 тис. сімей і майже 4,8 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги розподілу становлять 781 978, 504 тис. кубометрів природного газу на рік. АТ "Вінницягаз" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 73 мільйони гривень.