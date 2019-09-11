підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • 0,3 млн людей залишилися без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові
11 вересня 2019, середа, 09:41 13
Події 2019-09-11T10:30:02+03:00
Українські Новини
0,3 млн людей залишилися без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові

0,3 млн людей залишилися без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові

0,3 млн осіб залишилися з 4:00 11 вересня без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Аварія сталася на вул. Демнянський, прорвало трубу діаметром 350 мм на глибині 4 метри.

В результаті аварії без водопостачання залишився найбільший район Львова – Сихівський, а також Франківський район і частину Залізничного району.

Ведуться ремонтні роботи, очікується, що водопостачання буде відновлено до 12 вересня.

У Львові проживає 0,7 млн осіб.

Як повідомляли Українські Новини, близько 20 тис. жителів Львівської області 4 вересня залишилися без водопостачання внаслідок аварії на водонасосній станції в селі Шкло (Яворівський район, Львівська область).

Більше новин про: Аварія на водогоні

Архів
Новини
Державна регуляторна служба попередила депутатів про ризики законопроекту 1210, - ЗМІ 10:41
Закарпатське Мужієво просить Президента захистити його від рейдерів і корумпованих суддів 10:40
У Києві можуть ввести тимчасовий мораторій на нове будівництво 10:15
16 виробників тепла Вінниччини досі не мають постачальника газу на опалювальний сезон 10:11 Прес-реліз
0,3 млн людей залишилися без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові 09:41
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ 09:30
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?" 16:28
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok