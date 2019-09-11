0,3 млн людей залишилися без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові

0,3 млн осіб залишилися з 4:00 11 вересня без водопостачання через аварію на водопроводі у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.\r\nАварія сталася на вул. Демнянський, прорвало трубу діаметром 350 мм на глибині 4 метри.\r\nВ результаті аварії без водопостачання залишився найбільший район Львова – Сихівський, а також Франківський район і частину Залізничного району.\r\nВедуться ремонтні роботи, очікується, що водопостачання буде відновлено до 12 вересня.\r\nУ Львові проживає 0,7 млн осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, близько 20 тис. жителів Львівської області 4 вересня залишилися без водопостачання внаслідок аварії на водонасосній станції в селі Шкло (Яворівський район, Львівська область).