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11 вересня 2019, середа, 09:30 565
Суспільство 2019-09-11T10:30:03+03:00
Українські Новини
Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ

Сигарети можуть подорожчати втричі, - ФРУ

В разі прийняття законопроекту 1210 середня ціна пачки сигарет зросте з 36 до 82-100 грн. Це вдарить по більш ніж 8 млн. курців в Україні, стверджують у Федерації роботодавців України.

Федерація роботодавців України звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням відкликати законопроект №1210 на доопрацювання для усунення положень, що можуть нанести шкоду економіці.

Хоча претензій до законопроекту багато – у т.ч. щодо штрафів за порушення при реєстрації податкових накладних, щодо оподаткування фінансового результату роботи підприємств – але найбільш суттєво законопроект може вдарити по 8 млн. громадян України, які курять.

Причина – різке підвищення тютюнового акцизу – приблизно в 2,5 рази – запропоноване у законопроекті №1210 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві".

Про це повідомляє директор департаменту конкурентоздатності Федерації роботодавців України Олександр Яворський.

Експерт нагадує, що ще у 2017 році Законом України №2245-VIII було встановлено 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30%, та наступні 7 років – на 20% щорічно), який до 2025 року мав привести національні ставки акцизу до мінімального рівня, діючого в ЄС, а саме – EUR 90 за тис. штук.

"Проте, виходячи із тексту законопроекту, в нас є шанс отримати такі ставки вже у наступному році. Середня вартість пачки сигарет в Україні в такому випадку буде приблизно 82 грн. Сьогодні середня ціна - 36 грн!", – прогнозує Олександр Яворський.

За його прогнозом, при такій ціні на сигарети населення перестане купувати легальний продукт. Він буде надто дорогий, та піде в "тінь", до виробників контрафакту або контрабандної продукції.

"Таке різке збільшення податкового навантаження з акцизу на тютюн матиме мінімальний фіскальний ефект та максимальний негативний ефект на легальний ринок тютюнових виробів, фактично вбиваючи його", – впевнений Олександр Яворський.

Експерт нагадує, що навіть менш значне підвищення акцизів вже мало негативний ефект на зростання доходів держбюджету. Зокрема, у 2018 р. підвищення акцизу на 30% збільшило доходи держбюджету від тютюнового акцизу лише на 10%. А вже за січень- липень 2019 р. відбулося масштабне недовиконання бюджетного розпису з тютюнового акцизного податку – майже на третину від запланованого обсягу.

"Нагадаю,  мова йшла про більш-менш стабільний план підвищення акцизу, який діє зараз. Можна лише уявити, що може статися із ринком при запропонованому різкому підвищенні у 2,5 рази", – пише Олександр Яворський.

За такого різкого підвищення акцизу рівень нелегального ринку зросте в 4,5 рази і в абсолютному значенні складе 27 млрд. шт. сигарет. Для порівняння, це – половина легального ринку тютюнових виробів на сьогодні.
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