ДБР почало розслідувати побиття СБУшниками в лісі затриманого в 2016

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідувати побиття співробітниками Служби безпеки України затриманого в 2016 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, про жорстоке поводження співробітників СБУ із затриманим ДБР повідомила голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних націй (ООН) Матильда Богнер.

Голова повідомила, що у квітні 2016 року працівники СБУ під час затримання наділи підозрюваному на голову мішок, відвезли в лісосмугу і побили.

Щоб приховати свій злочин, вони погрозами змусили затриманого підписати необхідні процесуальні документи.

Слідчі ДБР відкрили справу за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Правоохоронцям загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, у 2016 місія ООН задокументувала багато тортур в установах, підконтрольних СБУ.