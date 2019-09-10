Юрій Павленко: як зібрати 338 голосів для імпічменту, якщо Раду скоротять до 300?

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Павленко вважає, що імпічмент президента буде неможливим у разі, якщо кількість депутатів Верховної Ради скоротять до 300.\r\nЩодо проголосованого закону про імпічмент президента.\r\nПерше. Прийнятий сьогодні законопроект є законодавчим «спамом» оскільки майже абсолютно дублює ст. 111 Конституції та Закон про Регламент.\r\nДруге. Яким чином провладна партія збирається реалізовувати цей закон у майбутньому в частині необхідності 338 голосів для імпічменту, якщо планує скоротити кількість депутатів до 300? Тобто надалі треба буде змінювати все законодавство, що регламентує кількісні параметри для імпічменту.\r\nІ третє. Прийнятий закон не спрощує, а навпаки ускладнює процедуру імпічменту, оскільки вводить двоступеневе ініціювання імпічменту для проходження в Раді.\r\nУ нинішніх політичних реаліях із провладною монокоаліцією цей закон про імпічмент – не більше, аніж шоу.\r\nСхідна мудрість каже: "Якщо хочеш зробити народ слухняним та безвольним, дай йому думати, що він впливає на владу". Це і відбувається.\r\n