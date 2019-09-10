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10 вересня 2019, вівторок, 19:20 5
Політика 2019-09-10T20:15:02+03:00
Українські Новини
Юрій Павленко: як зібрати 338 голосів для імпічменту, якщо Раду скоротять до 300?

Юрій Павленко: як зібрати 338 голосів для імпічменту, якщо Раду скоротять до 300?

Юрій Павленко. Фото: facebook.com/Yurij.Pavlenko
Юрій Павленко. Фото: facebook.com/Yurij.Pavlenko

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Павленко вважає, що імпічмент президента буде неможливим у разі, якщо кількість депутатів Верховної Ради скоротять до 300.

Щодо проголосованого закону про імпічмент президента.

Перше. Прийнятий сьогодні законопроект є законодавчим «спамом» оскільки майже абсолютно дублює ст. 111 Конституції та Закон про Регламент.

Друге. Яким чином провладна партія збирається реалізовувати цей закон у майбутньому в частині необхідності 338 голосів для імпічменту, якщо планує скоротити кількість депутатів до 300? Тобто надалі треба буде змінювати все законодавство, що регламентує кількісні параметри для імпічменту.

І третє. Прийнятий закон не спрощує, а навпаки ускладнює процедуру імпічменту, оскільки вводить двоступеневе ініціювання імпічменту для проходження в Раді.

У нинішніх політичних реаліях із провладною монокоаліцією цей закон про імпічмент – не більше, аніж шоу.

Східна мудрість каже: "Якщо хочеш зробити народ слухняним та безвольним, дай йому думати, що він впливає на владу". Це і відбувається.
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