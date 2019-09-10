Ольга Червакова: Зеленський не спростив, а ускладнив процедуру імпічменту президента

Журналіст Ольга Червакова вважає, що Володимир Зеленський не спростив, а ускладнив процедуру імпічменту президента.

Маня не бл@дь, ізвінітє

Закон про імпічмент, ухвалений сьогодні Верховною Радою, зафіксував тотальне самоприниження депутатів. Згідно нього, спікер "повинен вибачитися перед Президентом України від імені Верховної Ради" прямо на пленарному засіданні, якщо парламент створить ТСК, внесе імпічмент в порядок денний, проголосує, але рішення не буде прийнято (22 стаття законопроекту).

Це новий різновид колективного стокгольмського синдрому, коли люди законодавчо зобов'язують себе вибачатися за проведення процедури, передбаченої нормами права, та за здійснення своїх конституційних повноважень.

Шкода, що не пішли далі і не затвердили форму такого вибачення. Бо раптом августєйший цар вирішить, що слів спікера "ой як невдобно получілось" недостатньо. Аби бути послідовними, депутати повинні передбачити в сесійній залі спеціальний вівтар для жертвоприношення агніца, покаянної молитви, ставання на коліна, читання хутби за участі імамов всіх чотирьох мазхабів.

Парадокс в тому, що всих цих ритуальних танців ми не побачимо ніколи. Бо сьогодні ухвалили закон не про імпічмент, а про те, як його уникнути.

До сих пір головною перешкодою для реалізації норми про усунення президента з посади юристи вважали надмірну кількість голосів депутатів, яку треба зібрати за імпічмент. 337, три чверті парламентського загалу. Ця норма закріплена в 111 статті Конституції, відтак, у нас президент захищений більше, ніж Конституція, для зміни якої потрібно всього лише 300 голосів. Якби хтось дійсно хотів закону про імпічмент, треба було принаймні урівняти Основний закон і його гаранта, зменшивши нижній поріг голосів "за" до 300.

Натомість, депутати ще більше захистили голову держави, зробивши імпічмент фактично неможливим. Відтепер 337 потрібно не лише для того, щоб проголосувати за імпічмент, а й навіть для того, щоб ініціювати письмове подання для початку такої процедури.

Тобто, вимагається, щоб 3/4 від конституційного складу (337) двічі у різний спосіб висловлювалась за процедуру імпічменту. Цим, до речі, обурилось ГНЕУ у своєму висновку на законопроект.

Що буде далі - розуміло. 337 під поданням, можливо, і з'явиться. Але в умовах ліквідованої недоторканості ці 337 - "розстрільний список". Будь-кого із цих сміливців, напередодні голосування може затримати поліція за те, що вони "в невстановленому місці з невстановленою особою вчинили дії з ознаками протиправних". Потім відпустять, але голосування на той час вже провалиться.