З харківського аеропорту Ярославського запустять рейси від Wizz Air до Будапешту

В рамках розширення маршрутної мережі пасажирських авіаперевезень з Харкова, міжнародний аеропорт міста, що входить до групи DCH українського бізнесмена Ярославського, анонсував відкриття першого прямого сполучення "Харків - Будапешт".

Про це повідомила компанія-оператор міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського.

"Лоукост-перевізник Wizz Air оголосив про запуск рейсів за новим для Харкова напрямком - до Будапешту. Перший літак за маршрутом вирушить 1 червня 2020 року, перельоти здійснюватимуться щопонеділка та щоп'ятниці", - йдеться у повідомленні.

Квитки на новий напрямок вже доступні в касах аеропорту, на сайті міжнародного лоукост-авіаперевізника Wizz Air та в квиткових агентствах.

Як уточнили в прес-службі, вартість перельоту в один бік (без урахування багажу) на момент оприлюднення офіційного повідомлення прес-служби міжнародного аеропорту "Харків" складає від 289 гривень.

Харківський аеропорт активно розширює співробітництво з лоукост-авіакомпаніями. Поряд з Wizz Air, з Харкова літають повітряні судна Ryanair, SkyUp Airlines, Ernest Airlines та Buta Airways. Відкриття нових маршрутів у співпраці з провідними авіаперевізниками дозволяє аеропорту Ярославського регулярно оновлювати власні рекорди за обсягом пасажиропотоку, який за підсумками 8 місяців 2019 року зріс на міжнародних напрямках на 33%, а послугами повітряних воріт Харкова за цей період на внутрішніх і зовнішніх напрямах скористалися близько 824 тис. мандрівників.

Wizz Air - найбільший міжнародний лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. У 2018 році, після перерви, компанія відновила сполучення з міжнародним аеропортом "Харків". З тих пір з аеропорту Ярославського відправляються регулярні прямі рейси авіакомпанії до Відня (Австрія), Дортмунду (Німеччина), а також до польських міст Вроцлаву, Гданську, Катовіце і Кракову.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Зараз за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України. Аеропорт першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу. Останнім часом Ярославський неодноразово підтверджував готовність групи DCH взяти участь в проекті реконструкції міжнародного аеропорту "Дніпро" (приватно-державне партнерство), повторивши успіх харківського аеропорту.