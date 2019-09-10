ДБР закрило справу проти міністра інфраструктури Лавренюка, але суд її поновив

Державне бюро розслідувань закрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, однак суд відновив розслідування.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

10 квітня Печерський районний суд Києва звернувся громадянин з проханням скасувати рішення ДБР про закриття справи щодо Лавренюка, яке було відкрито 4 січня по частині 1 ст. 367 Кримінального кодексу під час заняття ним посади виконуючого обов'язки міністра інфраструктури.

28 березня поточного року справу було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу, у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального злочину.

4 вересня суд постановив скасувати постанову ДБР про закриття справи щодо Лавренюка та відновити розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали завести справу за фактом службової недбалості Полторака.

Також проти Луценка і Матіоса суд зобов'язав НАБУ почати розслідування зловживань і недбалості.