Верховний Суд залишив у силі вирок Крисіна до 5 років в'язниці

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив у силі вирок до 5 років ув'язнення, винесений керівнику "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, котрий намагався оскаржити захист Крисіна.

Про це йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи, передають Українські Новини.

"Верховний Суд сьогодні (10.09) відмовив у задоволенні касаційної скарги захисників Юрія Крисіна", - сказано в ньому.

Вирок апеляційного суду, за яким він відбуває покарання, залишається в силі.

Як повідомляли Українські Новини, Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути з колонії в Донецькій області до Київського (Лук'янівського) СІЗО керівника "тітушок" Юрія Крисіна, засудженого до 5 років позбавлення волі за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Також захист Крисіна оскаржив його вирок у Верховному Суді.

Раніше, 17 лютого 2014 року, Крисін, уродженець Горлівки Донецької області, погодився за грошову винагороду в сумі 20 тис. доларів зібрати групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого 2014 року близько 21:00 цього ж дня вони з допомогою світлошумової гранати зупинили автомобіль, в якому їхав Веремій, витягли його з авто і побили бітами. Один з "тітушок" після цього вистрілив у журналіста.