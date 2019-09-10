підписатися на розсилку
24.85 25.2
27.25 27.85
˟
10 вересня 2019, вівторок, 16:44 14
Судова влада 2019-09-10T20:15:03+03:00
Українські Новини
Верховний Суд залишив у силі вирок Крисіна до 5 років в'язниці

Верховний Суд залишив у силі вирок Крисіна до 5 років в'язниці

Крисін. Фото: vesti-ukr.com
Крисін. Фото: vesti-ukr.com

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив у силі вирок до 5 років ув'язнення, винесений керівнику "тітушок" Юрію Крисіну за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, котрий намагався оскаржити захист Крисіна.

Про це йдеться в повідомленні Адвокатської дорадчої групи, передають Українські Новини.

"Верховний Суд сьогодні (10.09) відмовив у задоволенні касаційної скарги захисників Юрія Крисіна", - сказано в ньому.

Вирок апеляційного суду, за яким він відбуває покарання, залишається в силі.

Як повідомляли Українські Новини, Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути з колонії в Донецькій області до Київського (Лук'янівського) СІЗО керівника "тітушок" Юрія Крисіна, засудженого до 5 років позбавлення волі за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Також захист Крисіна оскаржив його вирок у Верховному Суді.

Раніше, 17 лютого 2014 року, Крисін, уродженець Горлівки Донецької області, погодився за грошову винагороду в сумі 20 тис. доларів зібрати групу "тітушок" для протидії активістам Євромайдану. 18 лютого 2014 року близько 21:00 цього ж дня вони з допомогою світлошумової гранати зупинили автомобіль, в якому їхав Веремій, витягли його з авто і побили бітами. Один з "тітушок" після цього вистрілив у журналіста.

Більше новин про: Верховний суд В'ячеслав Веремій Юрій Крисін

Архів
Новини
Зеленський призначив відомого адвоката Смирнова заступником голови Офісу президента 20:15
Громадське ТБ засудило заклики бити журналістів свого скандального співробітника Кутєпова 19:55
Рада хоче ліквідувати надбавки за держслужбу і ввести її контрактну форму 19:32
Починаючи з 2016 року пасажиропотік аеропортів України виріс на 100%, - Юрій Лавренюк 18:56
Заступник генпрокурора Столярчук отримав 334 тис. гривень зарплати 18:23
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Організаторам незаконних виборів на півострові оголошено про підозру, - прокурор Криму Гюндуз Мамедов 13:16
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95" 16:52 Документ
Військові. Фото: ООС/Facebook
Україна почала відведення військ у Луганській області, - волонтер 00:01
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова 16:38
більше новин
Рябошапка пропонує збільшити зарплати прокурорів 17:21
Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Сторожука 10:32
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським 20:17
Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня 13:10
У Зеленського посоромилися реєструвати протокол наради з прямими дорученнями спікеру і Генпрокурору 08:43 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok