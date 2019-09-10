У ОПЗЖ назвали політтиском на ЗМІ ініціативу "Слуги народу" про створення слідчої комісії щодо 3 телеканалів

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) стала на захист свободи слова в Україні.

Про це йдеться в офіційній заяві партії.

"Сьогодні українська демократія та свобода слова знову опинилися під загрозою. Ініціювання парламентською фракцією партії "Слуга народу" створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування діяльності телеканалів NewsOne, "112 Україна" і Zik – це неприкритий політичний тиск на незалежні ЗМІ", – вважають опозиціонери.

Представники політсили вимагають від влади на всіх рівнях припинити наступ на незалежні ЗМІ, чітко дотримуватися Конституції та законів України, відмовитися від середньовічних практик боротьби з інакомисленням.

"У період виборів "слуги народу" пафосно обіцяли розквіт української демократії, припинення практики політичних переслідувань опозиції та незалежних ЗМІ, а також забезпечити плюралізм думок в Україні. Але після перемоги й формування в парламенті політичного монобільшості, партія влади тут же обрядилася в одяг середньовічних інквізиторів. Дуже швидко нові "слуги народу" почали рухатися шляхом до тоталітарного режиму, який проклали їх політичні попередники", – підкреслили політики.

Парламентарії вважають, що влада могла б займатися більш важливими питаннями, наприклад, політичним врегулюванням конфлікту на Донбасі, зниженням тарифів і цін, а також іншими нагальними проблемами.

"Замість того щоб захистити свободу слова в Україні, парламентська фракція партії влади приєдналася до "полювання на відьом" і репресій, розпочатих Нацрадою з телебачення і радіомовлення щодо телеканалів NewsOne, "112 Україна" та Zik", – зазначили представники політсили.

Партія вимагає негайно припинити політичну розправу над незалежними ЗМІ в Україні.

"Вважаємо, що під надуманим приводом, ініціюючи створення ТСК в парламенті, фракція партії "Слуга народу" йде на пряме порушення норм Конституції. Таке рішення підриває закріплені в Конституції України гарантії на свободу думки та слова, є прямим кроком до запровадження в Україні політичної цензури. Ми звертаємося до представників посольств країн-партнерів, моніторингових місій і представництв міжнародних організацій, професійних організацій журналістів із закликом негайно дати оцінку діям партії влади", – заявили опозиціонери.

"Опозиційна платформа – За життя" обіцяє, що буде до кінця боротися за українську Конституцію, свободу слова і демократію.

"Запровадити інформаційну інквізицію в Україні не вийшло у Порошенка, не вийде й у нового режиму. Кожне неправове рішення буде оскаржено в українських і міжнародних судах. Україна буде демократичною та правовою державою. Разом з мільйонами українських громадян ми будемо боротися за свободу слова, за Конституцію, за наші права. Ми переможемо!" – підсумували в партії.