У ОПЗЖ назвали політтиском на ЗМІ ініціативу "Слуги народу" про створення слідчої комісії щодо 3 телеканалів

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) стала на захист свободи слова в Україні.\r\nПро це йдеться в офіційній заяві партії.\r\n"Сьогодні українська демократія та свобода слова знову опинилися під загрозою. Ініціювання парламентською фракцією партії "Слуга народу" створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) для розслідування діяльності телеканалів NewsOne, "112 Україна" і Zik – це неприкритий політичний тиск на незалежні ЗМІ", – вважають опозиціонери.\r\nПредставники політсили вимагають від влади на всіх рівнях припинити наступ на незалежні ЗМІ, чітко дотримуватися Конституції та законів України, відмовитися від середньовічних практик боротьби з інакомисленням.\r\n"У період виборів "слуги народу" пафосно обіцяли розквіт української демократії, припинення практики політичних переслідувань опозиції та незалежних ЗМІ, а також забезпечити плюралізм думок в Україні. Але після перемоги й формування в парламенті політичного монобільшості, партія влади тут же обрядилася в одяг середньовічних інквізиторів. Дуже швидко нові "слуги народу" почали рухатися шляхом до тоталітарного режиму, який проклали їх політичні попередники", – підкреслили політики.\r\nПарламентарії вважають, що влада могла б займатися більш важливими питаннями, наприклад, політичним врегулюванням конфлікту на Донбасі, зниженням тарифів і цін, а також іншими нагальними проблемами.\r\n"Замість того щоб захистити свободу слова в Україні, парламентська фракція партії влади приєдналася до "полювання на відьом" і репресій, розпочатих Нацрадою з телебачення і радіомовлення щодо телеканалів NewsOne, "112 Україна" та Zik", – зазначили представники політсили.\r\nПартія вимагає негайно припинити політичну розправу над незалежними ЗМІ в Україні.\r\n"Вважаємо, що під надуманим приводом, ініціюючи створення ТСК в парламенті, фракція партії "Слуга народу" йде на пряме порушення норм Конституції. Таке рішення підриває закріплені в Конституції України гарантії на свободу думки та слова, є прямим кроком до запровадження в Україні політичної цензури. Ми звертаємося до представників посольств країн-партнерів, моніторингових місій і представництв міжнародних організацій, професійних організацій журналістів із закликом негайно дати оцінку діям партії влади", – заявили опозиціонери.\r\n"Опозиційна платформа – За життя" обіцяє, що буде до кінця боротися за українську Конституцію, свободу слова і демократію.\r\n"Запровадити інформаційну інквізицію в Україні не вийшло у Порошенка, не вийде й у нового режиму. Кожне неправове рішення буде оскаржено в українських і міжнародних судах. Україна буде демократичною та правовою державою. Разом з мільйонами українських громадян ми будемо боротися за свободу слова, за Конституцію, за наші права. Ми переможемо!" – підсумували в партії.