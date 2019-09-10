Бойко назвав раду "транзитним принтером" через порушення процедури голосування за закон про імпічмент

Парламент не може бути "транзитним принтером" між Офісом президента і урядом. Про це співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи голосування за законопроект №1012 "Про особливу процедуру відсторонення Президента України з посади (імпічмент)", повідомляє сайт платформи.

Він зазначив, що опозиціонери підтримали законопроект про імпічмент тільки у першому читанні і тільки через його назву.

"Насправді, вже було прийнято закон про тимчасові слідчі комісії, який відкриває шлях до імпічменту. Тому механізм імпічменту є. Ми підтримали даний законопроект у першому читанні, але потім, коли його поставили на голосування в цілому, це було грубим порушенням Регламенту. Верховна Рада не має права голосувати без відповідної процедури за законопроект в цілому після першого читання. Тому в цілому ми його не підтримали, адже мають бути пройдені всі необхідні процедури. Те, як сьогодні ґвалтується парламент – це неправильно", – підкреслив опозиційний політик.

Співголова фракції наголосив, що вимога "Опозиційної платформи – За життя" залишається незмінною – перед законом всі мають бути рівними: і президент, і народні депутати, і судді. "Ні в кого не повинно бути недоторканності. Такою є позиція нашої політичної сили, і вона є незмінною", – сказав Юрій Бойко.

"Ми проти того, щоб Верховна Рада працювала таким шаленим наскоком, не розглядаючи законопроекти по суті. Парламент не може бути "транзитним принтером" між Офісом президента і урядом. У нас парламентсько-президентська республіка, і парламент повинен мати своє обличчя і свою позицію", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Він також зазначив, що більшість законопроектів у порядку денному не відповідають вимогам громадян України. "Порядок денний насичений законами, які стосуються можливої узурпації влади, її концентрації в руках президента, чергового реформування правоохоронних органів. Але сьогодні людей турбують тарифи, завершення війни, зниження цін. І саме такими мають бути пріоритети Верховної Ради, а не якісь іміджеві законопроекти, які тільки створюють піар-галас", – резюмував Юрій Бойко.