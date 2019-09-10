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10 вересня 2019, вівторок, 14:46 13
Верховна Рада і партії 2019-09-10T18:15:03+03:00
Українські Новини
Бойко назвав раду "транзитним принтером" через порушення процедури голосування за закон про імпічмент

Бойко назвав раду "транзитним принтером" через порушення процедури голосування за закон про імпічмент

Юрій Бойко. Фото: zagittya
Юрій Бойко. Фото: zagittya

Парламент не може бути "транзитним принтером" між Офісом президента і урядом. Про це співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи голосування за законопроект №1012 "Про особливу процедуру відсторонення Президента України з посади (імпічмент)", повідомляє сайт платформи.

Він зазначив, що опозиціонери підтримали законопроект про імпічмент тільки у першому читанні і тільки через його назву.

"Насправді, вже було прийнято закон про тимчасові слідчі комісії, який відкриває шлях до імпічменту. Тому механізм імпічменту є. Ми підтримали даний законопроект у першому читанні, але потім, коли його поставили на голосування в цілому, це було грубим порушенням Регламенту. Верховна Рада не має права голосувати без відповідної процедури за законопроект в цілому після першого читання. Тому в цілому ми його не підтримали, адже мають бути пройдені всі необхідні процедури. Те, як сьогодні ґвалтується парламент – це неправильно", – підкреслив опозиційний політик.

Співголова фракції наголосив, що вимога "Опозиційної платформи – За життя" залишається незмінною – перед законом всі мають бути рівними: і президент, і народні депутати, і судді. "Ні в кого не повинно бути недоторканності. Такою є позиція нашої політичної сили, і вона є незмінною", – сказав Юрій Бойко.

"Ми проти того, щоб Верховна Рада працювала таким шаленим наскоком, не розглядаючи законопроекти по суті. Парламент не може бути "транзитним принтером" між Офісом президента і урядом. У нас парламентсько-президентська республіка, і парламент повинен мати своє обличчя і свою позицію", – підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Він також зазначив, що більшість законопроектів у порядку денному не відповідають вимогам громадян України. "Порядок денний насичений законами, які стосуються можливої узурпації влади, її концентрації в руках президента, чергового реформування правоохоронних органів. Але сьогодні людей турбують тарифи, завершення війни, зниження цін. І саме такими мають бути пріоритети Верховної Ради, а не якісь іміджеві законопроекти, які тільки створюють піар-галас", – резюмував Юрій Бойко.

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