За Гройсманом треба "підчищати" питання комуналки, децентралізаціі, "Укрзалізниці" та багато іншого, – Сергій Шахов

Виправити критичні помилки попереднього уряду закликав прем’єр-міністра народний депутат Сергій Шахов. Про це він сказав в ефірі ток-шоу на телевізійному каналі "Прямий", повідомила прес-служба нардепа.\r\nЗа його словами, новий Кабінет Міністрів України має негайно виправити 3 критичні помилки Гройсмана – знизити комунальні тарифи, навести лад у державних компаніях, та, нарешті, завершити децентралізацію.\r\n"По-перше, якщо не знизити комунальні тарифи, українці далі отримуватимуть захмарні платіжки, а галузь буде нарощувати борги. По-друге, кадрових змін потребують корумпована "Укрзалізниця", "Укрпошта", яка постійно просить дотації на свою діяльність, та "Нафтогаз", який працює переважно на премії свого керівництва", – зазначив нардеп.\r\nПо-третє, зазначив парламентарій, необхідно терміново завершити одну з ключових реформ – децентралізацію.\r\n"Сотні громад чекають на перші вибори. Окрім того, потрібно ініціювати внесення децентралізації до Конституції", – наголосив Шахов.\r\nНа його думку, перед тим, як виконувати свої обіцянки, новий уряд має виправити помилки попереднього.\r\n"В іншому разі, новий Кабмін може швидко втратити підтримку українців", – підсумував Шахов.