За Гройсманом треба "підчищати" питання комуналки, децентралізаціі, "Укрзалізниці" та багато іншого, – Сергій Шахов

За Гройсманом треба "підчищати" питання комуналки, децентралізаціі, "Укрзалізниці" та багато іншого, – Сергій

Виправити критичні помилки попереднього уряду закликав прем’єр-міністра народний депутат Сергій Шахов. Про це він сказав в ефірі ток-шоу на телевізійному каналі "Прямий", повідомила прес-служба нардепа.

За його словами, новий Кабінет Міністрів України має негайно виправити 3 критичні помилки Гройсмана – знизити комунальні тарифи, навести лад у державних компаніях, та, нарешті, завершити децентралізацію.

"По-перше, якщо не знизити комунальні тарифи, українці далі отримуватимуть захмарні платіжки, а галузь буде нарощувати борги. По-друге, кадрових змін потребують корумпована "Укрзалізниця", "Укрпошта", яка постійно просить дотації на свою діяльність, та "Нафтогаз", який працює переважно на премії свого керівництва", – зазначив нардеп.

По-третє, зазначив парламентарій, необхідно терміново завершити одну з ключових реформ – децентралізацію.

"Сотні громад чекають на перші вибори. Окрім того, потрібно ініціювати внесення децентралізації до Конституції", – наголосив Шахов.

На його думку, перед тим, як виконувати свої обіцянки, новий уряд має виправити помилки попереднього.

"В іншому разі, новий Кабмін може швидко втратити підтримку українців", – підсумував Шахов.