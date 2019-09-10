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10 вересня 2019, вівторок, 12:54 484
Силові структури 2019-09-10T21:00:06+03:00
Українські Новини
Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов

Розкрито викрадення кримськотатарського активіста Аметова, - прокурор АР Крим Мамедов

Завдяки співпраці Прокуратури АР Крим, поліції і правозахисної організації було розкрито злочин і повідомлено про підозру викрадачів і вбивць кримськотатарського активіста Решата Аметова. Про це заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Прокуратура АР Крим здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом викрадення та умисного вбивства кримськотатарського активіста.

"Виступаючи проти окупації півострова він вийшов на одиночний пікет. І, на жаль, більше не повернувся до своєї родини і близьких. Сьогодні розкрито злочин і повідомлено про підозру викрадачам, які були учасниками так званої Самооборони Криму. Керував викраденням колишній військовий з Російської Федерації, який в тому числі воював на сході України і в квітні 2014 року вчинив аналогічний злочин", - зазначив Мамедов.

На початку березня 2014 року Решат Аметов, демонструючи свою проукраїнську позицію, не визнаючи окупацію півострова, вийшов на одиночний пікет до будівлі Ради Міністрів АР Крим у Сімферополі. Саме звідти його викрали троє "самообороновців" і відвезли в штаб незаконного збройного формування. Через два тижні, тіло вбитого і замученого Аметова було виявлено в Білогірському районі АР Крим.

За результатами розслідування, прокуратурою АР Крим спільно зі слідчим відділом ГУНП в АР Крим і р. Севастополь повідомила про підозру 3 згаданим особам за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування) і ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі людини, за попередньою змовою груп осіб, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрювані оголошені в міжнародний розшук.

Досягти результатів у розслідуванні викрадення Героя України Решата Аметова вдалося завдяки налагодженій співпраці прокуратури АР Крим, Головного управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі з Українською Гельсінською спілкою з прав людини - УГСПЛ.

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