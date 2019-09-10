НАБУ має зупинити зловживання в "Центренерго", яка купує вугілля дорожче, ніж за "Роттердам+" - Волинець

Після зміни керівництва "Центренерго" почала закуповувати російське вугілля за завищеною ціною. Антикорупційні органи повинні втрутитись в ситуацію на держкомпанії "Центренерго", яку штучно доводять до банкрутства. Про це заявив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець в коментарі журналісту.

Лідер профспілки гірників зазначив, що нині держкомпанія "Центренерго" закуповує вугілля по завищеній ціні, яка значно більша, ніж розрахована за формулою "Роттердам+".

"Куплено вугілля в об'ємі 350 тисяч тонн марки П, тобто пісне, у товариства "Нафта Форс" за ціною 1970 гривень, це без ПДВ. Ще 20% додамо, це буде майже 2400. Це десь 95 доларів. Це занадто дорого - зараз міжсезоння, попит на вугілля зменшується в літній період і завжди ціна падає. Можна перевірити ціни на Роттердамі на площадці. Формула "Роттердам+", вона чим була корисною, що в літній період, згідно з цією формулою, підтримувалася ціна, коли вона падала на європейських площадках. Це для того, щоб державні шахти могли успішно працювати, щоб виплачували зарплату, щоб не було нестабільності", - заявив Волинець.

За його словами, після зміни керівництва "Центренерго", держкомпанія почала закуповувати російське вугілля за завищеною ціною, а також, під виглядом російського - вугілля з окупованих Росією українських територій.

"Змінився менеджмент. І стали постачати на теплові електростанції "Центренерго" вугілля як з окупованої території під виглядом російського, зокрема фірма "Нафта Форс" зі смішним статутним капіталом, а також посилилися об'єми постачання із Російської Федерації. І це вугілля засвітилося, наприклад, на збагачувальній фабриці "Львівська вугільна компанія" в російських вагонах. А також у нас є відео із Харківської області про перевезення вугілля по території України з Російської Федерації. Номери вагонів є і номер потяга", - повідомив Волинець.

В свою чергу експерт Віталій Кулик в статті "Коломойский подбросил уголька?" стверджує, що пов’язана з бізнесменом Коломойським компанія "Нафта Форс" постачає державному "Центренерго" вугілля по ціні на 40% вище, ніж ціна при розрахунку за формулою "Роттердам+".

Нардеп Волинець вважає, що правоохоронні органи мають розібратись в ситуації з закупівлею вугілля "Центренерго" та продажем виробленої держкомпанією електроенергії за заниженим тарифами окремим підприємствам.

"Добровільно прийняли рішення в "Центренерго" знизити тариф до 1,6 гривні, а зараз вже до 1,3 гривні. На певні підприємства постачається електроенергія за низькими цінами, створюються відповідні преференції. І це все б'є по фінансовому становищу компанії "Центренерго", яка по суті доводиться до банкрутства", - сказав Волинець.

"Силові структури - НАБУ, Генпрокуратура, СБУ - мали би розібратися, чому штучно зупиняється, блокується робота державних шахт, везеться вугілля з-за кордону, з країни-агресора, де легше сісти на потоки, на схеми, ніж турбуватися за власних шахтарів і щоб функціонували шахтарські міста...", - заявив нардеп М.Волинець, коментуючи ситуацію в "Центренерго".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з бориспільською фірмою "Нафта Форс" (статутний каптіал 1 тис. грн), засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват", яку контролює олігарх Коломойський.

Раніше член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що державна компанія "Центренерго" є епіцентром корупції, на якій заробляє Ігор Коломойський. А політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола "Центренерго".

За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася 19 серпня, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою "Роттердам +", дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам +" становить 1,74 тис грн з т, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за т, з ПАР - 1,8 тис. грн за т.