Замість переслідування у справі "Роттердам+" НАБУ має розібратися з корупцією в державному "Центренерго", - Москаль

Антикорупційні органи, що активно переслідують фігурантів "справи "Роттердам+", мають розібратись із корупційними зловживаннями в держкомпанії "Центренерго", яка закуповує російське вугілля за завищеними цінами у компанії, пов’язаної з Ігорем Коломойським. Про це заявив колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"На нараді в офісі вже нового президента було сприйнято, що сама найнижча ціна - "Роттердам+", 1740 гривень. Сьогодні державна компанія "Центренерго" закупає вугілля у Російської Федерації по ціні 2540 гривень. Тобто, разом з фірмою, які мають асоціацію з паном Коломойським. І чомусь ніхто не порушує справу", - заявив Москаль.

Він також додав, що "Центренерго" продає вироблену з вугілля електроенергію за заниженим тарифом, тим самим завдаючи збитків державі. "І вже ту електрику, яка з того вугілля, за 1,3 за 1 кіловат-час відпускають. Це нижче собівартості, собі в убиток роблять", - повідомив Москаль. Раніше експерт Віталій Кулик в статті “Коломойський подбросил уголька” стверджував, що при собівартості електроенерії 1,9 грн за кВт-г, “Центренерго” продає її заводам Коломойського по 1,3 грн за кВт-г.

На думку Г.Москаля, антикорупцінйі органи мають звернути увагу на ситуацію в "Центренерго" та припинити корупційні зловживання в держкомпанії.

"Але чому всі мовчать? Чому за ціну 1700, сама нижча ціна, така була велика - крик, шум. Коли сьогодні з Колумбії возять вугілля за 1900, а наші шахти продають за 2400. А ми зараз, "Центренерго", змінили весь менеджмент, купив у Росії за 2500. Так вибачте. І ніхто це не бачить, ніхто не каже, що це корупційний скандал. Давайте адресуємо НАБУ, ДБР, новому генеральному прокурору - чому ми одне бачимо, а друге не бачимо?", - сказав Москаль.

Раніше політолог Петро Олещук запропонував народним депутатам створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію для розслідування скандалу довкола держкомпанії "Центренерго". На його думку, цей скандал кидає тінь на представників нової влади, до якої Ігор Коломойський близький.

Нещодавно ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з бориспільською фірмою "Нафта Форс", пов’язаною з олігархом Ігорем Коломойським. Згодом Незалежна профспілка гірників України звернулась до виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова з проханням перевірити інформацію про закупівлю держпідприємством "Центренерго" вугілля з окупованих районів Донбасу під виглядом російського. У встановлений законом термін Незалежна профспілка гірників України не отримала відповіді на свій запит.

Нагадаємо, раніше Москаль стверджував - справа щодо "Роттердам+" не має судової перспективи та розсиплеться, якщо дійде до суду.