Екс-голова НКРЕКП показав мотивацію НАБУ у справі "Роттердам+"

Справа щодо "Роттердам+" необґрунтована та політично вмотивована, НАБУ не має жодних доказів. Про це написав екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Екс-голова НКРЕКП зазначив, що детективи НАБУ ігнорують рішення судів, що раніше довели законність запровадження формули "Роттердам+", а також наданих стороною захисту експертиз та досліджень, що обґрунтовували доцільність введення в Україні формульного ціноутворення.

"Ігнорування очевидних фактів проявляється у неврахуванні рішень судів, де чітко встановлено: прийняття "Роттердам+" в межах повноважень, обґрунтованість, безсторонність, пропорційність, урахування прав осіб на участь у процесі прийняття рішення тощо; формула визначення ціни на енергетичне вугілля т.з. "Роттердам+" є економічно обґрунтованою. Рішення судів ігнорувались для самопіару НАБУ та штучного затягування розслідування. В іншому випадку справа не мала бути відкрита у 2017 році. Або мала бути закрита ще у 2018 році", - написав Вовк.

Окрім того, за його словами, правоохоронці здійснювали тиск на свідків через проведення неодноразових обшуків та спроби притягнути їх до адміністративної відповідальності, безпідставність яких вже встановлено рішеннями судів.

Екс-голова НКРЕКП також звернув увагу на вибірковість НАБУ у розслідуванні, зокрема, зазначив, що аналогічна "Роттердам+" формула ціноутворення, що діє у газовій сфері – "Дюссельдорф+", не викликає запитань у детективів. Не реагують антикорупційні органи і на зловживання в держкомпанії "Центренерго", що закуповує вугілля по завищеній ціні.

"Достатньо провести паралель з справою "Дюссельдорф+", де непомітно жодних активних слідчих дій, обшуків, підозр чи розумних виразів обличчя керівників НАБУ та САП зі словами про "незаконність" без рішень суду. Та свіжими закупівлями вугілля державним "Центренерго" по ціні вище так званого "Роттердам+", про які відомо широкому колу осіб, які НАБУ просто не помічає", - написав Вовк.

На думку Вовка, справа "Роттердам+" свідчить про політичну заангажованість НАБУ і відкрита з метою переслідування осіб, які запровадили в Україні прозоре ціноутворення. Проте безперспективність справи вже стала очевидною навіть для детективів бюро, які нещодавно визнали відсутність претензій до формули в частині застосування індикативної ціни та індексу АРІ2, або "Роттердам".

"Очевидно, що перелічене свідчить про ангажованість та можливе здійснення незаконної діяльності в інтересах третіх осіб. Метою не є розкриття "правопорушень", метою є переслідування, задля якого організовуються кримінальні провадження та проводяться слідчі дії - брифінги та роздача інтерв`ю", - зазначив Вовк.

Нагадаємо, раніше Дмитро Вовк заявив, що НАБУ діє в інтересах Ігоря Коломойського, фабрикуючи справу по формулі "Роттердам+", від запровадження якої олігарх втратив мільярди, і закриваючи очі на його схеми в "Центренерго".

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам +". Жодного з шести осіб не взято під варту.

Нагадаємо, раніше Генадій Москаль стверджував - справа щодо "Роттердам+" не має судової перспективи та розсиплеться, якщо дійде до суду.