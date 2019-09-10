Україна має десятикратний потенціал зростання щодо інвестування в цінні папери - експерт

Українці з побоюванням ставляться до цінних паперів, оскільки в країні практично немає сумлінних роздрібних гравців, які пропагують здорове інвестування як Європі або Америці, тому для початку потрібно розвивати фінансову грамотність в суспільстві - пояснити, як влаштовані фінансові інститути, як здійснюється купівля та продаж цінних паперів, виплата доходів і т.д.

Про це заявив CEO Freedom Holding Corp (USA) Тимур Турлов.

Він зазначив, що "найцікавіший" інструмент на українському ринку, - це облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Інвестор може заробити 15% річних в гривні і при цьому, не платитиме 18% прибуткового податку. Це дозволяє ОВДП досить ефективно конкурувати з банківськими продуктами.

Крім того, залучення населення на ринок цінних паперів через купівлю ОВДП - це фундамент для подальшого розвитку економіки. Не можна виводити на IPO українські компанії, поки не побудований нормальний ринок держборгу. Якщо фундамент будинку не побудований міцно, інші поверхи будуть функціонувати погано.

"Спочатку потрібно збудувати ринок державного боргу, потім ринок акцій великих компаній, потім працювати з надліквідністю, додатковими розміщеннями, появою інвестиційних фондів", - пояснює експерт.

Тимур Турлов. Фото: "Апостроф"

"Частка банківської системи похитнула довіру населення до банків. Репутацію потрібно буде заробляти роками. Але банківська система виглядає набагато здоровіше, ніж у минулі роки. Дрібні банки будуть йти з ринку або об'єднаються, оскільки вони фінансово нестійкі. Найбільш привабливими і надійними є банки з державним участю або банки з іноземним капіталом", - вважає Тимур Турлов.

Гривня трохи переоцінена в даний момент. Це пов'язано з тим, що є дуже багато очікувань, пов'язаних зі зміною влади. Потенціал зростання економіки України фантастичний - українці можуть жити в 4 рази багатше, ніж вони живуть.

"Єдиний сценарій, при якому гривня буде залишатися стабільною (і при цьому процентні ставки будуть залишатися досить високими) - це швидке зростання економіки, пов'язаний зі структурними реформами і припливом іноземного капіталу", - вважає експерт.

Тимур Турлов - CEO Freedom Holding Corp (USA). В Україні холдинг представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна" - професійний учасник фондового ринку, торговець цінними паперами та депозитарна установа. Компанія входить в ТОП-5 торговців на фондовому ринку України. На початок 2019 року має 12 філій, штат більше 100 чоловік.

Акції Freedom Holding Corp лістінгованних на біржі OTС QX Best Market в США (тікер FRHC).