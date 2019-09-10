НСЖУ закликає Президента Україна та Уряд зупинити підвищення цін на доставку преси

Національна спілка журналістів України закликає Президента України Володимира Зеленського та Кабінет Міністрів відреагувати на солідарну позицію видавців української преси і не допустити підвищення тарифів на поштову доставку газет, яку намагається запровадити Укрпошта. Відповідне звернення надіслано сьогодні, 10 вересня, на адреси Офісу Президента, Кабміну та Міністра інфраструктури України Владислава Криклія. У НСЖУ наголошують, що держава має сприяти роботі української преси, особливо місцевих газет, розробивши Програму підтримки друкованих ЗМІ.

Протягом місяця, до 9 вересня, на сайті Міністерства інфраструктури України тривало обговорення проекту наказу «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою». Свою позицію висловили близько 30 редакторів, які одностайно не погоджуються з підвищенням тарифів, адже чергове зростання цін (у середньому на 15%) просто знищить більшість районних видань. Крім того, видавці відзначають, що підвищення тарифів не означає покращення якості доставки – газети надходять до читачів із суттєвими запізненнями, що лише погіршує ситуацію із передплатою.

"За останній час менеджмент Укрпошти неодноразово і суттєво підвищував тарифи на доставку української преси, при цьому різко скоротив поштову мережу, тож на сьогодні змушені констатувати суттєве падіння тиражів та доступність газет до читачів, - наголошує голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко. – Тому розраховуємо на розуміння влади, що в нинішні часи підтримка друкованих видань в Україні особлива важлива, і критично важливо при цьому дбати про інформаційну насиченість на Донбасі, Харківській та Херсонській областях".

Головний редактор найтиражнішої на Житомирщині газети "Эхо" ("Відлуння") Володимир Яцкевич переконаний, що забирати сьогодні з передплатних коштів 40 і більше відсотків для сплати поштових послуг - це здирництво!

"Тарифи мають бути максимум 25 відсотків. Інших договорів я не підписуватиму. Якщо буде супротив - звертатимуся до суду. Закликаю робити це під егідою НСЖУ усіх редакторів України. Це єдиний спосіб захистити наші інтереси від здирництва "Укрпошти". А також прошу Міністерство юстиції в жодному разі не затверджувати такі нічим не обґрунтовані тарифи", - закликає пан Володимир.