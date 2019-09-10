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10 вересня 2019, вівторок, 09:17 20
Фінанси 2019-09-10T12:00:03+03:00
Українські Новини
Стали відомі деталі законопроекту про податкову амністію

Стали відомі деталі законопроекту про податкову амністію

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга Народу") пропонує парламенту прийняти закон про податкову амністію.

Про це йдеться в законопроекті №1232, зареєстрованому в парламенті 2 вересня.

Так, доходи на суму 100 тис. гривень пропонується вважати підтвердженими без подання спеціалізованої декларації, без вимог сплатити з них податки і без податкових перевірок джерел їх отримання.

При цьому в декларації не потрібно буде вказувати джерела декларованих доходів.

Згідно з законопроектом, ставка оподаткування в 5% передбачена для валютних цінностей, рухомого і нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та фінансових інструментів.

Для інших майнових прав передбачена ставка в розмірі 10%.

При цьому ставка 2,5% пропонується для активів, за рахунок яких були придбані ОВДП.

Документом також передбачено терміни подачі спеціальних декларацій – з 1 січня до 31 березня 2020 року.

протягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи зможуть провести експертну оцінку активів, заявлених у спеціалізованій декларації, визначивши суму податкового зобов'язання.

Як повідомляли Українські Новини, з 22 серпня, коли почали діяти нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів, вже складено понад 200 протоколів.

Запропоновані зміни до Податковий кодекс переповнені положеннями, які погіршать ситуацію з оподаткуванням і збільшать податкове навантаження на платників податків. Їх прийняття може стати великим кроком назад для України. Таку думку в ході засідання в Європейській бізнес-асоціації висловив директор відділу податкового PWC Україна Дудник Максим

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