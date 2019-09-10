Стали відомі деталі законопроекту про податкову амністію

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга Народу") пропонує парламенту прийняти закон про податкову амністію.\r\nПро це йдеться в законопроекті №1232, зареєстрованому в парламенті 2 вересня.\r\nТак, доходи на суму 100 тис. гривень пропонується вважати підтвердженими без подання спеціалізованої декларації, без вимог сплатити з них податки і без податкових перевірок джерел їх отримання.\r\nПри цьому в декларації не потрібно буде вказувати джерела декларованих доходів.\r\nЗгідно з законопроектом, ставка оподаткування в 5% передбачена для валютних цінностей, рухомого і нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та фінансових інструментів.\r\nДля інших майнових прав передбачена ставка в розмірі 10%.\r\nПри цьому ставка 2,5% пропонується для активів, за рахунок яких були придбані ОВДП.\r\nДокументом також передбачено терміни подачі спеціальних декларацій – з 1 січня до 31 березня 2020 року.\r\nпротягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи зможуть провести експертну оцінку активів, заявлених у спеціалізованій декларації, визначивши суму податкового зобов'язання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 22 серпня, коли почали діяти нові штрафні санкції за порушення при переміщенні нерозмитнених транспортних засобів, вже складено понад 200 протоколів.\r\nЗапропоновані зміни до Податковий кодекс переповнені положеннями, які погіршать ситуацію з оподаткуванням і збільшать податкове навантаження на платників податків. Їх прийняття може стати великим кроком назад для України. Таку думку в ході засідання в Європейській бізнес-асоціації висловив директор відділу податкового PWC Україна Дудник Максим