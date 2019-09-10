Стали відомі деталі законопроекту про податкову амністію

Депутат Верховної Ради Данило Гетманцев ("Слуга Народу") пропонує парламенту прийняти закон про податкову амністію.

Про це йдеться в законопроекті №1232, зареєстрованому в парламенті 2 вересня.

Так, доходи на суму 100 тис. гривень пропонується вважати підтвердженими без подання спеціалізованої декларації, без вимог сплатити з них податки і без податкових перевірок джерел їх отримання.

При цьому в декларації не потрібно буде вказувати джерела декларованих доходів.

Згідно з законопроектом, ставка оподаткування в 5% передбачена для валютних цінностей, рухомого і нерухомого майна, цінних паперів, часток (паїв) у майні юридичних осіб, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності та фінансових інструментів.

Для інших майнових прав передбачена ставка в розмірі 10%.

При цьому ставка 2,5% пропонується для активів, за рахунок яких були придбані ОВДП.

Документом також передбачено терміни подачі спеціальних декларацій – з 1 січня до 31 березня 2020 року.

протягом 90 днів після 31 березня 2020 року контролюючі органи зможуть провести експертну оцінку активів, заявлених у спеціалізованій декларації, визначивши суму податкового зобов'язання.

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