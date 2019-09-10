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Суспільство 2019-09-10T12:08:35+03:00
Українські Новини
Через політичну боротьбу в Києві знизилися темпи будівництва житла, - Укрбуд

Через політичну боротьбу в Києві знизилися темпи будівництва житла, - Укрбуд

Олег Майборода. Фото: Укрбуд
Олег Майборода. Фото: Укрбуд

Зниження темпів на деяких об'єктах житлового будівництва в Києві пов'язане не тільки з політичною боротьбою. Про це в інтерв'ю KV заявив генеральний директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода.

За його словами, літо для більшості девелоперів виявилося складним, так як на традиційно низьку активність покупців на цей раз наклалися додаткові особливості.

"По-перше, зміцнення курсу гривні при неможливості знизити ціну квадратного метра. У людей заощадження в доларах, і ті, хто збирався купити квартиру, чекають його подорожчання, - розповів він. - По-друге, не найкращі продажі в останні півроку через політичну ситуацію, яка відлякувала багатьох клієнтів. А з виборами в Раду нічого не закінчилося – це тенденція продовжилася і влітку", - сказав він.

Майборода зазначив, що ключова особливість українського ринку первинної нерухомості – в будівництві в основному за рахунок інвесторів, людей, які купують квартири в споруджуваному будинку і таким чином фінансують будівництво. Так в Україні за рідкісними винятками працює практично весь бізнес в житловому будівництві.

"Якщо фінансування з боку інвесторів буде недостатнім, то і високі темпи робіт підтримувати складніше. Необхідно залучати резерви, додаткові кошти, збільшувати товарний кредит і так далі. Природно, це зайняло якийсь час, через що і виникло невелике провисання. Зате паралельно ми змогли провести аудит наших об'єктів і оптимізувати подальші витрати на будівництво, - підкреслив гендиректор "Укрбуд Девелопмент". - Зараз ці темпи вже вирівнюються, будемо активно наздоганяти".

Він додав, що до кінця року "Укрбуд" планує ввести в експлуатацію п'ять нових житлових комплексів у Києві на 2,5 тисячі квартир. А в першому півріччі 2020-го корпорація націлена на здачу ще шести об'єктів.

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