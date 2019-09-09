10.09.19 14:30 Прес-конференція щодо введення РРО та знищення ФОПів : "Добробуту під тиском не буває!"

10 вересня 2019 року, о 14:30 в прес-центрі інформагентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція щодо введення РРО та знищення ФОПів : "Добробуту під тиском не буває!"

Організатор: Комітет підприємців України.

З перших днів призначення економічний блок нової влади пішов в наступ на МСБ. Замість введення Закону про податок на виведений капітал (ПНВК), який би значно полегшив бізнес-клімат, маємо голосування в Податковому Комітеті ВР за пакет законопроектів, що не просто погіршують існуючий стан, а фактично націлений на знищення "єдинщиків".

Законопроекти 1053, 1073 повертають норму щодо п'ятикратного штрафу, яку раніше скасував Президент, запроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування РРО та інші інціативи, включно з підвищенням податку для IT, які безумовно вдарять по МСБ.

Організатори звернуться до влади з вимогою блокувати фіскальний бліц-криг у стінах Верховної ради, а також припинити тиск на підприємницьку спільноту, яка забезпечує 80% робочих місць та економічне виживання держави.

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