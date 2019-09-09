Законопроект 1210 зробить видобуток руди в Росії в 9 разів вигідніше, ніж в Україні, - PWC

У разі прийняття змін в Податковий кодекс України, передбачених законопроектом №1210 від 30.08.2019, які стосуються оподаткування видобутку залізної руди, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України істотно перевищить аналогічний показник в інших країнах з розвиненим металургійним виробництвом. Про це йдеться в аналітичній записці консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, пише uaprom.info.

За оцінкою експертів, середній показник частки рентних платежів по відношенню до прибутку в таких країнах як Австралія, Бразилія, Канада, Казахстан, Індія, Китай та ін, становить 10,3%. У той же час в Україні, у разі впровадження запропонованих змін в Податковий кодекс, ця частка становитиме 22%.

Якщо говорити про показники окремих країн, то зараз австралійські підприємства віддають 11,4% прибутку на рентні платежі, індійські – 12,7%, бразильські – 8,5%, канадські – 8,4%, китайські – 4,4%, а російські – всього 2,5%, наводять дані в PWC.