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09 вересня 2019, понеділок, 16:38 543
Політика 2019-09-09T22:45:05+03:00
Українські Новини
З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова

З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова

Адвокат Дмитра Крючкова Олександр Лисак, заявив, що його підзахисний не читаючи, підписав ознайомлення з матеріалами справи #1 і подав заяву про якнайшвидшу передачу справи до суду для розгляду по суті.

"Як ми і заявляли з першого дня приїзду Дмитра в Україну - ми не співпрацюємо зі слідством НАБУ і готові відстоювати свою правову позицію в суді, де ми надамо як свідоцтва, так і документальні докази на розгляд суду. Ми у своїй позиції абсолютно впевнені", - заявив Олександр Лисак.

Нагадаємо, Олександр Лисак також є захисником мера Одеси Геннадія Труханова, щодо якого винесено виправдувальний вирок, Геннадія Корбана, сина міністра МВС Арсена Авакова, Олександра Єфремова та екс-глави ДФС Романа Насірова.
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