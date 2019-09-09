З НАБУ не співпрацюємо, готові до суду, - адвокат Крючкова

Адвокат Дмитра Крючкова Олександр Лисак, заявив, що його підзахисний не читаючи, підписав ознайомлення з матеріалами справи #1 і подав заяву про якнайшвидшу передачу справи до суду для розгляду по суті.

"Як ми і заявляли з першого дня приїзду Дмитра в Україну - ми не співпрацюємо зі слідством НАБУ і готові відстоювати свою правову позицію в суді, де ми надамо як свідоцтва, так і документальні докази на розгляд суду. Ми у своїй позиції абсолютно впевнені", - заявив Олександр Лисак.

Нагадаємо, Олександр Лисак також є захисником мера Одеси Геннадія Труханова, щодо якого винесено виправдувальний вирок, Геннадія Корбана, сина міністра МВС Арсена Авакова, Олександра Єфремова та екс-глави ДФС Романа Насірова.