11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?"

11 вересня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформагентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Продаж землі іноземцям — недалекоглядність чи державна зрада?"\r\nУчасники дискусії обговорять, чому не можна дозволяти купувати землю іноземцям, якими мають бути обмеження на придбання землі в одні руки, де взяти гроші на купівлю наділів дрібним фермерам та чому не можна проводити земельну реформу без врахування пропозицій саме тих людей, які на ній працюють.\r\nУ заході візьмуть участь фермери, науковці, представники провідних аграрних асоціацій, експерти та політологи.\r\nОрганізатори: "Український Центр суспільного розвитку", Інститут аграрної економіки.\r\nАкредитація журналістів: (068) 166 86 59\r\nАдреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх