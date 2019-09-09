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Прес-центр 2019-09-09T22:00:04+03:00
Українські Новини
11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?"

11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?"

11 вересня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформагентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Продаж землі іноземцям — недалекоглядність чи державна зрада?"

Учасники дискусії обговорять, чому не можна дозволяти купувати землю іноземцям, якими мають бути обмеження на придбання землі в одні руки, де взяти гроші на купівлю наділів дрібним фермерам та чому не можна проводити земельну реформу без врахування пропозицій саме тих людей, які на ній працюють.

У заході візьмуть участь фермери, науковці, представники провідних аграрних асоціацій, експерти та політологи.

Організатори: "Український Центр суспільного розвитку", Інститут аграрної економіки.

Акредитація журналістів: (068) 166 86 59

Адреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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