11.09.19 11:00 Круглий стіл: "Продаж землі іноземцям - недалекоглядність чи державна зрада?"

11 вересня 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформагентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Продаж землі іноземцям — недалекоглядність чи державна зрада?"

Учасники дискусії обговорять, чому не можна дозволяти купувати землю іноземцям, якими мають бути обмеження на придбання землі в одні руки, де взяти гроші на купівлю наділів дрібним фермерам та чому не можна проводити земельну реформу без врахування пропозицій саме тих людей, які на ній працюють.

У заході візьмуть участь фермери, науковці, представники провідних аграрних асоціацій, експерти та політологи.

Організатори: "Український Центр суспільного розвитку", Інститут аграрної економіки.

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