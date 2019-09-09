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09 вересня 2019, понеділок, 15:45 33
Події 2019-09-10T01:00:06+03:00
Українські Новини
У Мелітополі в колоні військової техніки прогримів вибух

У Мелітополі в колоні військової техніки прогримів вибух

Вибух у колоні військової техніки в Мелітополі. Фото: ДБР
Вибух у колоні військової техніки в Мелітополі. Фото: ДБР

Причіп з пально-мастильними матеріалами (ПММ) вибухнув у колоні військової техніки в Мелітополі Запорізької області, жертв немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державного бюро розслідувань, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, розслідують обставини вибуху причепа з пально-мастильними матеріалами, який стався в Запорізькій області під час передислокації військової частини на нове місце служби", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, військова частина здійснювала передислокацію на нове місце несення служби і в одному з вантажних причепів колони військової техніки сталося загоряння, а згодом - кілька вибухів.

У згаданому причепі перевозилися паливно-мастильні матеріали і конструктивні елементи динамічної захисної броні, які внаслідок вибуху були повністю знищені.

Військовослужбовці і цивільні особи внасілідок вибуху не постраждали.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 412 (необережне знищення військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) Уголовоного кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня 2018 року пожежа і вибухи почалися на арсеналі Міністерства оборони біля Ічні Чернігівської області.

Правоохоронці назвали основною версією події диверсію російських спецслужб.

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