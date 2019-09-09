Міністра юстиції Малюську оточили старими схемщиками Петренка з Integrites, — журналісти-розслідувачі

Нового міністра юстиції України Дениса Малюську оточили радниками з орбіти його попередника Павла Петренка - співробітниками юридичної фірми Integrites, щоб продовжити роботу налагоджених у відомстві схем. Про це йшлося в ефірі програми "Зашквар тижня" з Олександром Дубинським "Новий ЗЕ-міністр юстиції і старі дивляться Павла Петренка", опублікованій на Youtube-каналі "Вільний".

Журналіст Влад Сидоренко повідомив, що незабаром після вступу на посаду міністра Малюськи з'явилося три радника: Андрій Гайченко, Володимир Павленко та Володимир Рудніченко. "Всі троє - працівники Integrites. Про це поки що ніхто не знає. Я особисто поцікавився у міністра. По суті, він мені підтвердив, що дійсно ці люди з ним працюють. Тому що ці люди дуже добре в темі, вони розуміють схеми і вони можуть допомогти вирішити проблеми Мін'юсту", - розповів розслідувач. Крім того, за інформацією джерел з Мін'юсту, той же Гайченко з Integrites був призначений заступником міністра з питань виконавчої служби. Однак інформації на офіційному сайті Мін'юсту поки немає.

У свою чергу, Олександр Дубинський зазначив, що гірше кандидатів складно уявити. "Міністр юстиції Денис Малюська вибрав собі в радники представників ключової юридичної компанії, що системно обслуговує рейдерську схему в "сімейному підряді" [Наталія Бернацька (екс-Севастьянова) була заступником міністра юстиції Петренка, її чоловік Руслан Бернацький - партнер юрфірми Integrities], щоб вони допомогли зруйнувати схему? Це як покликати Чикатило допомогти зловити маніяка. Це геніально", - заявив народний депутат.

Влад Сидоренко додав, що після появи у міністра нових радників підступитися до нього вже неможливо. "Знайомі, які перебувають там у системі, кажуть, що в перший день ще була можливість розмовляти з міністром. А після призначення радників з міністром вже ніхто не розмовляє: співробітники Міністерства розмовляють вже з цими радниками від Integrites. По суті, створюється вакуум, де ось ці радники починають роздавати вказівки співробітникам Міністерства юстиції. Один з цих радників вже навіть намагався протягнути через комісію деякі рішення, за яким, за яким компаніям, за яким держреєстраторам які рішення потрібно прийняти вже зараз. Тобто, по суті, уся ця вертикаль (Петренко – Севастьянова – Бернацький) – була однією з двох головних артерій, а після Морозова стала головною, реалізації та переведенні в готівку цих товаришів", - підкреслив журналіст.